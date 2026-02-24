Chasse d’eau qui fuit : arrêtez de changer le mécanisme, cette pièce cachée à 5 € suffit à sauver votre facture d’eau

Un léger filet d’eau dans la cuvette peut coûter jusqu’à 150 litres par jour sans que vous vous en rendiez compte. Et si une petite pièce à moins de 5 € suffisait à arrêter l’hémorragie ?

Rien n’est plus agaçant qu’un léger bruit d’eau dans les toilettes quand tout le reste de la maison dort. Ou pire : aucun bruit, mais un filet invisible qui laisse la cuvette légèrement brillante en permanence. Vous regardez la facture d’eau grimper, vous pensez déjà à appeler un plombier ou à changer tout le mécanisme de chasse, persuadé qu’il est fichu.

Une chasse qui fuit peut gaspiller jusqu’à 150 litres d’eau par jour, voire 600 litres dans les cas extrêmes selon le Centre d’Information sur l’Eau, soit des dizaines de mètres cubes qui partent à l’égout et parfois plusieurs centaines d’euros par an. Pourtant, dans une grande majorité de cas, une chasse d’eau qui fuit joint d’étanchéité a surtout besoin qu’on remplace une minuscule pièce cachée au fond du réservoir : le joint.

Chasse d’eau qui fuit : une fuite discrète mais très chère

Première alerte : ces petites ondulations en surface après plusieurs minutes sans tirer la chasse. Pour en avoir le cœur net, déposez le soir quelques feuilles de papier toilette sec sur la paroi arrière de la cuvette. Si le papier s’imbibe alors que personne n’a utilisé les WC, la fuite est là. Autre test très parlant : quelques gouttes de colorant alimentaire dans le réservoir, et si la cuvette se colore sans action de votre part, l’étanchéité ne fait plus son travail.

Quand vous voyez ce filet d’eau continu, le premier réflexe est souvent d’acheter un mécanisme complet entre 30 et 60 euros, voire de faire venir un plombier autour de 100 à 150 euros. Pourtant le corps du mécanisme, en plastique robuste, tient très bien dans le temps. Le plus souvent, seule la pièce souple à sa base fatigue. Changer tout l’ensemble pour cela crée du travail en plus, des déchets plastiques et une facture inutilement salée.

Le joint d’étanchéité de 58-65 mm, vrai coupable du réservoir

Au fond du réservoir siège un discret rond noir ou gris : le joint d’étanchéité, encore appelé joint de culot. Son rôle est simple, boucher parfaitement l’orifice entre deux chasses. Avec les années, le caoutchouc durcit, se déforme ou se craquelle, tandis que le calcaire laisse des micro-concrétions sur son siège. Plus rien ne plaque vraiment, l’eau trouve alors un passage et s’écoule en continu, parfois goutte à goutte, parfois en vrai filet.

La bonne nouvelle, c’est que ce joint est standard sur la plupart des WC français. Son diamètre extérieur tourne entre 58 et 65 mm, pour un diamètre intérieur d’environ 32 mm, ce qui permet d’utiliser des modèles dits universels. On le trouve très facilement au rayon plomberie des magasins de bricolage pour moins de 5 euros. Mieux vaut choisir un matériau de qualité, en silicone ou en EPDM, qui résiste mieux au calcaire que le caoutchouc basique.

Comment remplacer ce joint de chasse d’eau en moins de 20 minutes

Avant d’attaquer, fermez le petit robinet d’arrêt de la chasse ou l’arrivée générale, tirez la chasse et épongez le fond du réservoir. Retirez le couvercle, déclipsez la cloche d’un quart de tour et enlevez l’ancien joint.

Nettoyez son siège avec de l’acide citrique dilué et une brosse à dents, puis placez le joint bien à plat, remontez la cloche, rouvrez l’eau : le silence revient.