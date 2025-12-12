Chez Centrakor, cette trouvaille à 2,99 € pour la table de Noël est à ne surtout pas laisser passer

La quête de la belle table de Noël revient chaque année, avec la même équation compliquée : créer un décor féerique sans faire exploser le budget. Beaucoup rêvent d’une ambiance travaillée, mais hésitent à racheter toute leur vaisselle juste pour une soirée.

Chez Centrakor, une petite nouveauté attire justement tous les regards : un verre de Noël Centrakor en relief, 35 cl, vendu seulement 2,99 €. Un objet du quotidien qui, posé sur une nappe de fête, suffit à donner l’impression d’une table entièrement repensée.

Un verre de Noël Centrakor à 2,99 € qui fait l’effet waouh

Ce verre figurine de 35 cl mise sur un motif en relief très travaillé, pensé pour évoquer directement la magie des fêtes. Sur une table éclairée par des bougies ou une guirlande, les reliefs accrochent la lumière et transforment un simple verre en vraie pièce déco, sans effort.

Son autre atout tient au prix. À moins de 3 €, ce verre se situe bien en dessous de nombreux verres de Noël en relief vendus autour de 6,99 à 9,99 € dans d’autres enseignes. Il devient alors possible d’en acheter pour chaque convive sans plomber le budget, tout en gardant un rendu digne des plus belles tables de fêtes.

Idées déco pour sublimer la table avec le verre de Noël 35 cl

Dans l’esprit des tendances Noël 2025, qui mixent rouges, verts et touches dorées avec des détails plus inattendus, ce verre en relief s’intègre dans plusieurs ambiances. Quelques ajustements suffisent à le rendre central.

Version traditionnelle : nappe blanche, chemin de table rouge, branches de sapin et pommes de pin, le verre placé devant chaque assiette avec un petit sucre d’orge accroché au rebord.

Version nature chic : nappe en lin beige, rondins de bois en sous-verres, bougies crème, le verre rempli d’eau et de rondelles d’orange ou de bâtons de cannelle.

Version moderne : vaisselle blanche épurée, touches dorées, guirlande lumineuse fine au centre et ces verres alignés comme de petits objets de collection.

Ce contenant reste utile dès le matin avec un chocolat chaud fumant, un jus vitaminé ou un café allongé, puis passe au vin chaud, au cocktail pétillant ou à l’eau aromatisée aux agrumes le soir. Pour personnaliser la table, une étiquette avec le prénom fixée au pied du verre, quelques perles dorées ou un sucre d’orge créent instantanément une atmosphère chaleureuse et très facile à reproduire.

Disponibilité, rassurance et ADN des trouvailles Centrakor

Ce verre figurine relief Noël 35 cl est proposé à 2,99 € dans environ 450 magasins Centrakor en France et à l’étranger, avec possibilité de Click & Collect selon les points de vente, mais aussi commande en ligne. De quoi tester quelques pièces dès maintenant ou compléter son service sans stress. Face aux rumeurs de fermeture de l’enseigne, une salariée de Limoges a d’ailleurs expliqué : "Je n'y ai jamais cru. Notre magasin franchisé est rattaché au siège du groupe basé à Ussel en Corrèze et il est en plein développement", témoignage rapporté par Le Populaire du Centre. Le groupe a, lui, assuré sur Facebook que l’enseigne "se porte à merveille".

Derrière cette politique de petits prix se trouve le dirigeant Olivier Rondolotto, qui résume le concept des magasins par cette formule : "On se groupe, on achète plus pour vendre moins cher". Parti d’un magasin unique à Limoux, le réseau a atteint 450 magasins en France, outre-mer et en Belgique en 2021. Ce verre de Noël en relief à 2,99 € illustre ce positionnement de "bonnes trouvailles à moindre coût", pensé pour permettre à chacun de dresser une table festive complète à partir d’un simple détail bien choisi.