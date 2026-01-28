Cocktail Party

Pour réaliser le mojito, tous les ingrédients sont prêts devant nous : feuilles de menthe, citron, glace pilée...

Le secret ?L'utilisation de très bons produits aussi bien en alcool qu'en ingrédients. Pour une soirée réussie, vous pouvez commandez vos glaçons sur www.banquise.fr et vous êtes livrées à domicile... Un vrai spectacle s'offre alors devant nos yeux !

Ca shake dans tous les sens...Le barman, un vrai pro, livre ses conseils et astuces dans la bonne humeur, façon Tom Cruise dans Cocktails : " surtout, ne pas écraser ses feuilles de menthe ! "