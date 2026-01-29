Cocktail Party

Chacun met la pain à la pâte, puis toute fières, on déguste sa mixture.

On passe ensuite à l'envie et à volonté de la création d'un cocktail à celle d'un tapas, d'une saveur à une autre, d'une atmosphère à une autre... Après avoir cuisiné des samoussas de porc au citron confit et au foie gras - une tuerie, commente ma voisine, Johanna -, on revient faire notre cocktail favori, le Grey Goose Lemon Pie, sucré et frais à la fois. Plus besoin de regarder la recette ! On maîtrise ! De vraies pro... Ma copine Victoria écoute les conseilsdu barman

Pour 68 euros, un cours de cuisine de 2 h, est proposé le mercredi, de 15h30 à 17h30, puis vous emportez vos plats à la fin de la séance. Idéal pour épater votre jules !

A déguster le soir : crème de petits pois aux scampis et piment d'Espelette chips de Parme, Quasi de veau piqué à l'estragon, gratin de pommes et céleri rave, Tulipe croustillante, crème légère framboise et rose...