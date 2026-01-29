LE BONUS " Elle adore " : Rien que vous, quelques recettes en exclusivité

Dès le soir même, vous recevez par email les recettes des cocktails et des tapas...Vous voilà prête pour organiser une " cocktail party " à la maison !

Grey Goose Lemon Pie

Ingrédients pour 1 personne5 cl de Grey Goose Le citron1 cl de jus de citron jaune3 cl de sirop de tarte citron1 cl d'eau gazeuseMélangez les ingrédients dans un shaker avec 3/4 de glace.Passez dans un verre à cocktail avec quelques glaçons.Complétez d'1 cl d'eau gazeuse et servez accompagné d'une paille courte

Grey Goose classic Cosmo

cl de vodka Grey Goose l'Original2 cl de liqueur de Bénédictine2 cl de sour mix2cl de jus de cranberry

Dans un shaker rempli aux 3/4 de glace, mélanger:5 cl de vodka Grey Goose l'Original2 cl de liqueur de Bénédictine2 cl de sour mix2cl de jus de cranberryVerser le contenu dans un verre à cocktail avec quelques glaçons.