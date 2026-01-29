Cocktail Party

Samoussa de porc au citron confit et foie gras

Ingrédients pour 6 personnes :900 grs de porc haché1 citrons confit, 100 grs de foie gras, 1 oignon,1/4 botte de persil plat, 5 grs de 5 épices, 5 grs de gingembre en poudre,5 grs de cannelle en poudre, 1 paquet de feuille de brick.

Réaliser la farce :Hacher le porc, éplucher et hacher l'oignon.Couper en 2 le citron et les évider. Les hacher également.Concasser le persil plat et couper le foie gras en petits dés. Mélanger tous les ingrédients avec les épices,Couper des bandes de feuilles de brick et rouler les samoussas en triangles avec la farce à l'intérieur.Les passer dans une poêle avec un filet d'huile d'olive 2 minutes de chaque côté.

Ravioli frit à la gambas et coriandre, sauce chili et soja

Ingrédients pour 6 personnes :12 feuilles de ravioles chinoises,Quelques feuilles de coriandre,1 dl de sauce soja,5cl de sauce chili avec paillettes,1 jaune d'uf,Huile pour friture.

Décortiquer les gambas en retirant la tête et la carapace.Badigeonner de jaune d'uf les feuilles de ravioles.Déposer les gambas au centre puis parsemer de quelques feuilles de coriandre.Plier en triangle et presser les bords. Plonger les raviolis 30 secondes dans un bain d'huile chaude à 200degC.Egoutter et servir avec la sauce.