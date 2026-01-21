Comment prévenir et guérir l'érythème fessier ?

Les causes les plus fréquentes

"Les fesses de bébé s'irritent facilement, explique Lucie Bernard, car il a la peau très fine. Ces rougeurs sont souvent provoquées par la macération de la peau dans l'humidité des urines et des selles. La peau, au pli des cuisses et entre les fesses, est rouge, fissurée, et blesse l'enfant quand il fait ses besoins". Un manque d'hygiène peut donc multiplier les risques d'érythème fessier. Mais d'autres causes, telles que les poussées dentaires et les diarrhées, peuvent aussi faire apparaître une dermite du siège qui, selon les cas, peut atteindre le haut des cuisses, l'abdomen et les organes génitaux ... "Si l'irritation ne se calme pas en quelques jours, il faut bien sûr consulter un médecin, poursuit l'infirmière car, faute de soins rapides et efficaces, peuvent se développer certaines infections dues à des champignons, tel que le Candida albicans ..." Attention enfin aux irritations provoquées par une allergie aux couches : elles sont rares mais facilement identifiables puisque l'irritation couvre généralement la surface de la peau, en contact avec le change.

Prévenir... ou guérir !

La meilleure prévention ? Une hygiène rigoureuse : "Il faut changer bébé quatre à six fois par jour, recommande l'infirmière, et lui faire prendre un bain une fois par jour, jusqu'à ses 3 ans..

" Une toilette du siège avec de l'eau et du savon de Marseille, suivie d'un séchage minutieux de la peau (et notamment de tous les plis), constitue un moyen efficace pour lutter contre ces désagréments. "

Les parents peuvent aussi appliquer une crème protectrice sur les fesses de leur bébé, ajoute l'infirmière, car la crème fait alors barrage entre la peau et la couche..."Et si, malgré ces précautions, l'érythème apparaît, "il faudra appliquer une pommade antiseptique et cicatrisante, spécialement conçue pour l'érythème fessier du nourrisson." On évitera alors de trop emmailloter l'enfant, afin que l'air puisse sécher l'érythème. L'érythème fessier est donc peu grave en soi, à condition de le soigner rapidement et d'éviter ainsi les complications, beaucoup plus longues à traiter...

Bénédicte Bedouet

