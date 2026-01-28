Couleurs tendance 2026 : ne faites plus l'erreur du salon tout blanc, ce trio change tout sans décorateur

Avez-vous cette impression de vide une fois les guirlandes rangées, quand votre salon tout blanc ou tout gris paraît soudain sans relief ? En 2026, beaucoup veulent réchauffer la maison sans tomber dans le total look foncé qui étouffe. Reste une question : quelles couleurs choisir pour transformer l’ambiance sans faire appel à un décorateur ?

Les couleurs tendance 2026 vont dans un sens clair : des neutres chaleureux, des verts et bleus profonds, quelques touches de tons épicés, puis des accents pop hérités de la mode. À propos du jaune vif, "solaire" et "plein de peps", précise Cristina Cordula dans une vidéo relayée par Femme Actuelle. Ces mêmes teintes vitaminées peuvent aussi réveiller nos murs.

Couleurs tendance 2026 : du beige chaud aux bleus profonds

Première grande star : le beige chaud, parfois tirant vers le greige ou le taupe crémeux. Plus enveloppant qu’un blanc clinique, il capte la lumière et sert de toile de fond à toute la maison. Autour, 2026 installe un décor très nature : vert sauge, vert olive, vert mousse, mais aussi bleu nuit, bleu indigo ou teal profond.

Cette palette imite un paysage extérieur : sable, feuillage, ciel nocturne. Le beige chaud apaise, le vert sauge relie l’ensemble, le bleu nuit donne du caractère. Pour éviter l’effet showroom, on mise sur les matières : console en noyer foncé sur mur bleu, étagères en chêne clair sur fond vert, rideaux en lin lavé, tapis en laine bouclée, coussins en velours côtelé.

Palette clé en main : beige, vert sauge et bleu nuit à copier

Pour adopter ce trio sans se tromper, la règle du 60-30-10 aide vraiment. On prévoit environ 60 % de beige chaud pour les grands murs, le sol ou le canapé, 30 % de vert sauge ou de bleu nuit pour structurer, puis 10 % de la troisième couleur via les accessoires, un fauteuil d’appoint ou un grand cadre.

Dans le salon, un seul mur bleu derrière le canapé suffit à tout changer, surtout avec un meuble TV en bois et des coussins vert sauge. Dans la chambre, on peut peindre la tête de lit en vert et garder le reste en beige. Inutile de tout refaire : un pan de mur ou une alcôve métamorphose déjà la pièce, surtout avec plusieurs lampes à lumière chaude.

Deux autres palettes 2026 faciles à mixer chez soi

Autre combinaison dans l’air du temps : marron cacao, taupe et jaune moutarde. Le marron, désigné couleur forte de 2025, continue en 2026 car il se marie avec énormément de tons. On peut peindre les murs en taupe, choisir un canapé chocolat, puis glisser le jaune en touches sur des coussins, un plaid en laine ou l’abat-jour d’une lampe.

Pour une palette plus audacieuse, le violet s’invite en déco. Cristina Cordula explique que cela concerne "toutes les nuances de violet" et que "il peut se porter au quotidien". Dans la maison, on le réserve à un fauteuil, un tapis ou des rideaux sur base marron, avec quelques éclats de jaune vif sur un vase ou une affiche pour garder l’ensemble lumineux.