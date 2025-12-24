Cuisine 2026 : avant de choisir du marbre, regardez d’abord ces deux matériaux bluffants

Dans les cuisines de magazine, le marbre a longtemps fait rêver. Veines spectaculaires, blanc lumineux, image de luxe absolu. Une fois installé dans une vraie cuisine familiale, le tableau change pourtant. Taches, auréoles et rayures rappellent vite que cette pierre reste fragile.

En 2026, la cuisine est devenue le cœur de la maison et l’on réclame des surfaces belles mais faciles à vivre. Entre repas improvisés, devoirs sur l’îlot et apéros entre amis, les plans doivent tout encaisser. Et dans cette course à la praticité, deux matières détrônent peu à peu le marbre : le quartz et le granit.

Cuisine tendance 2026 : pourquoi le marbre recule

Le marbre reste une pierre souveraine pour un îlot décoratif ou une crédence peu sollicitée. Pour un plan de travail utilisé au quotidien, ses limites sautent aux yeux : matériau poreux, il boit le vin, l’huile ou le citron et marque sous les acides. Son entretien exige des produits adaptés et un traitement régulier, ce qui lasse de nombreux foyers.

Les tendances confirment ce recul. Selon la National Kitchen and Bath Association, citée dans un rapport 2026, 78 % des professionnels placent désormais le quartz en tête des matériaux de plan de travail, loin devant le marbre, choisi par seulement 26 % d’entre eux. Le granit, jugé plus robuste, reste plébiscité par 43 % des spécialistes.

Quartz : l’allié ultra-résistant des plans de travail

Composé d’environ 90 à 95 % de minéraux broyés liés par 5 à 10 % de résine, le plan de travail en quartz offre une surface parfaitement non poreuse. Il résiste très bien aux taches, aux rayures et aux chocs du quotidien. Un coup d’éponge suffit pour le nettoyer. Il supporte une casserole tiède mais l’on évite les plats brûlants, que le granit gère mieux.

Son autre atout tient au style. Effets marbrés à veines prononcées, teintes unies très mates, aspect béton ou pierre claire : le quartz s’adapte à toutes les ambiances de cuisine tendance 2026. Il permet même de coordonner plan et crédence d’un seul tenant. Avec une durée de vie annoncée de 20 à 30 ans et un prix moyen de 300 à 700 €/m² hors pose, il vise le long terme.

Granit : la pierre naturelle qui séduit les cuisines 2026

Contrairement au quartz composite, le plan de travail en granit est une pierre 100 % naturelle, découpée dans des blocs extraits en carrière. Il encaisse sans broncher la chaleur d’un plat sortant du four, jusqu’à environ 300 °C, et offre une excellente résistance aux rayures. Légèrement poreux, il demande une imperméabilisation annuelle, puis un simple nettoyage eau savonneuse.

Chaque dalle de granit possède un veinage unique, avec des nuances qui se patinent et gagnent en caractère au fil des années. Les teintes vont du noir profond très graphique aux gris et beiges plus doux, parfaits avec des façades en bois. Côté budget, les fourchettes courantes tournent autour de 250 à 600 €/m², légèrement en dessous de nombreux quartz. À l’arrivée, familles pressées privilégient souvent le quartz facile à vivre, tandis que les amoureux de pierre brute craquent pour le granit, deux options désormais au cœur des cuisines tendance 2026.