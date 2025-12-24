Cuisines 2026 : le vert sauge est déjà dépassé, voici la teinte neutre chic qui va tout remplacer

Dans les showrooms comme sur les réseaux, on a eu l’impression que rien ne détrônerait le vert sauge en cuisine. Cette teinte végétale rassurante s’est imposée partout, des façades aux accessoires, au point de devenir presque automatique dès qu’un projet de rénovation voyait le jour. Pourtant, à l’approche de 2026, l’envie de quelque chose de plus chaleureux et plus chic commence à se faire sentir.

Lors des dernières collections, une nuance plus douce a pris discrètement la place de favorite des décorateurs : un taupe clair, ni vraiment beige ni franchement gris, adopté par les grands fabricants de meubles comme couleur de base. Ce nouveau neutre réchauffe les pièces sans les assombrir et s’accorde parfaitement aux matériaux naturels. Un changement plus radical qu’il n’y paraît.

Pourquoi le vert sauge s’essouffle en cuisine en 2026

Le vert sauge avait tout pour plaire : moderne, apaisant, idéal pour accompagner le bois clair, le béton ciré ou le rotin, il collait parfaitement à la tendance "slow life" et aux cuisines conviviales. On l’aimait avec des touches dorées, de la céramique brute ou du lin lavé, ce qui en a fait la couleur rassurante par excellence pendant plusieurs saisons.

Mais à force de le voir partout, l’effet surprise s’est estompé. Les tendances cuisine 2026 glissent vers des neutres chauds plus feutrés, capables de structurer l’espace tout en restant discrets. Avec le bois, le bambou et les éclairages LED d’accentuation très présents en cuisine, les décorateurs recherchent désormais une base minérale qui laisse les matières parler.

Taupe clair, le nouveau neutre star des cuisines 2026

Le taupe clair s’installe comme "nouveau blanc" de la cuisine : plus chaleureux qu’un gris, plus raffiné qu’un simple beige. Sur des façades mates ou un îlot, il crée une atmosphère douce et enveloppante, idéale pour une pièce où l’on passe de plus en plus de temps. Autre atout, il supporte mieux les éclaboussures du quotidien qu’un blanc immaculé et vieillit très bien.

Pour éviter un rendu plat, tout se joue dans les associations de matières et de textures :

bois brut ou blanchi pour réchauffer,

faïence blanche ou zellige crème pour la lumière,

poignées en laiton, cuivre ou inox brossé pour le relief,

paniers en rotin, chaises en cannage, lin lavé beige ou écru pour la touche cocoon.

Adopter le taupe clair sans tout refaire sa cuisine

Bonne nouvelle, adopter cette couleur cuisine 2026 ne demande pas forcément de gros travaux. On peut se contenter de repeindre les façades d’îlot ou quelques placards, changer les poignées pour des modèles dorés ou noirs mats, ajouter un tapis de cuisine doux, des sets de table coordonnés et quelques accessoires en céramique taupe. Les petites lampes ou appliques sans fil participent aussi à mettre en valeur cette nuance grâce à une lumière chaude et ciblée.

La seule vraie erreur consiste à tout passer en taupe clair, du sol au plafond, ce qui rendrait la pièce monotone. Mieux vaut réserver cette teinte aux éléments principaux et jouer les contrastes avec le bois, la faïence brillante et quelques objets colorés, en gardant le taupe comme base apaisante que l’on pourra faire évoluer facilement au fil des saisons.