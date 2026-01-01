Cuisines blanches, cottage, industrielles : ces stars de 2025 à bannir en 2026 au profit de ce style

En 2025, beaucoup ont signé pour une cuisine de magazine : tout blanc brillant, campagne fleurie ou loft industriel noir et métal. Sur les photos, ces pièces semblaient parfaites, lumineuses, impeccablement rangées, presque intemporelles. Un an plus tard, en feuilletant les nouveaux catalogues et en regardant sa propre pièce, le doute s'installe.

Les professionnels parlent déjà de tendances cuisine 2025 démodées en 2026 et les modèles star d'hier disparaissent des mises en scène. La rédaction du magazine Homes and Gardens constate que "ce sont nos espaces les plus vus et les plus aimés, et elles sont toutes remplies de caractère, de couleurs, de textures et de personnalité", explique-t-elle en dressant le palmarès des sept cuisines préférées de l'année. De quoi faire paraître bien sages nos cuisines blanches, cottage ou industrielles.

Ces cuisines 2025 déjà cataloguées "has been"

En tête de liste trône la cuisine blanche minimaliste : façades laquées, plans immaculés, robinetterie chromée. Elle promettait de gagner quelques mètres carrés visuels et de rester éternelle. Viennent ensuite le style cottagecore fleuri, avec meubles en bois clair, rideaux brodés et faïence à motifs, puis le style industriel sombre, tout béton ciré, métal noir et étagères ouvertes façon atelier. Ces trois univers ont littéralement dominé les projets de 2025.

La cuisine blanche paraît désormais glacée, presque clinique. Le cottage fleuri peut sembler figé, trop théâtral pour un quotidien chargé. Quant à l'industriel, son mélange de noir, de métal et de béton donne vite une impression de froid, surtout au coeur de l'hiver.

Ce qui fait basculer ces cuisines dans le dépassé

Pour répondre aux limites de ces cuisines trop parfaites, les décorateurs misent sur des agencements malins et plus chaleureux. À Toronto, dans un petit appartement, la décoratrice Cynthia Ferguson le résume ainsi : "Chaque centimètre devait compter, j'ai donc conçu un îlot très fin sur roulettes que l'on peut déplacer selon les besoins", raconte Cynthia Ferguson. À San Francisco, la designer Melanie Love insiste sur la circulation : "Le design de la cuisine a commencé par une réflexion sur l'agencement et la circulation : un grand îlot entouré de tabourets ancre l'espace, encadré de rangements sur toute la longueur et complété par une zone de préparation avec évier", explique Melanie Love.

Dans les échanges avec les cuisinistes, reviennent toujours les mêmes griefs : lassitude devant des rangées de meubles identiques, entretien épuisant de surfaces trop parfaites et manque de chaleur pour y passer la soirée en famille.

Ce qui remplace les cuisines stars de 2025 en 2026

La réponse se trouve dans la soft kitchen, une cuisine habitée où teintes terre, verts profonds et matières naturelles remplacent le tout blanc. La rédaction, déjà citée, l'affirme ainsi : "2025 a été l'année de la cuisine douce, cette tendance croissante pour des espaces qui ressemblent plus à des salons qu'à des pièces uniquement dédiées à la cuisine, et ce style intemporel n'est absolument pas près de disparaître en 2026". Pour moderniser une cuisine 2025, quelques façades repeintes, une crédence texturée et des assises plus cosy peuvent déjà tout changer.