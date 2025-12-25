Déco 2026 : ces couleurs ringardisent le vert sauge et le bleu marine, surtout cette teinte inattendue

Votre mur vert sauge ou votre cuisine bleu marine vous paraissait intemporelle ? Avec 2026 qui arrive, les nuanciers des pros racontent autre chose. Les architectes d’intérieur pointent plusieurs teintes stars d’Instagram qui font désormais paraître un intérieur directement lié aux années 2018‑2023.

En face, un nouveau vocabulaire couleur s’impose : des couleurs tendance déco 2026 comme le taupe clair, les ocres doux, les bruns chocolat, les verts encre ou le bleu poudré. Les grandes marques et les enseignes comme IKEA ou Maisons du Monde remplissent déjà leurs collections de ces palettes plus chaleureuses, pensées pour des pièces modulables, naturelles et faciles à vivre.

Bleus saturés et vert sauge : pourquoi ils fatiguent en 2026

Premières victimes : les cuisines bleu canard, vert émeraude ou cobalt très saturé. "Plusieurs des tendances de peintures saturées de ces dernières années commencent à sembler fatigantes. Le vert émeraude profond, le bleu cobalt affirmé et les bleus ou verts bonbon peuvent donner l'impression d'un cycle de mode plutôt que de quelque chose de intemporel", explique Natalie Rebuck, architecte d'intérieur principale chez Re: Design Architects, dans Homes et Gardens.

Les verts en cuisine restent présents, mais les versions bonbon ou trop franches lassent. De nombreux décorateurs jugent que la répétition de projets vert sauge a banalisé cette nuance et que les cuisines bleu marine semblent lourdes, sur‑exploitées. Ils privilégient désormais des verts sauge ou olive assourdis, des bruns argile et des terracotta douces, associés à un bois chaleureux.

Blanc clinique, gris froid, cuisine bleu marine : les faux intemporels

Autre signal fort : la fin des cuisines tout blanches, éclairées par un gris froid sur les murs. Ces palettes vendues comme sûres rendent souvent la pièce stérile et dure, surtout sans texture. Chad Hogan résume ce changement d’humeur : "Les cuisines tout en blanc, c'est terminé. Le blanc peut sembler propre et moderne, mais il peut aussi être une option par défaut quand on a peur de la couleur ou de la texture". Les architectes d’intérieur lui préfèrent des crèmes douces, des blancs cassés et des verts terreux, associés à un bois brun riche et à du laiton patiné.

Pour remplacer ces faux neutres, la star annoncée en cuisine est le taupe clair, ni vraiment beige ni vraiment gris. Les fabricants de meubles et les cuisinistes l’ont déjà décliné sur façades mates, îlots et plans de travail, car il agrandit visuellement la pièce et reflète mieux la lumière d’hiver. Ce taupe enveloppant se marie avec la faïence blanche, le bois brut ou blanchi, le laiton brossé et quelques touches de vert eucalyptus ou de terracotta.

Taupe clair, bruns et verts encre : le nuancier gagnant de 2026

Dans le reste de la maison, les bruns chocolat remplacent le gris foncé, les ocres doux et rouges brique réchauffent les salons, et les verts encre structurent un bureau. Plutôt que tout repeindre, les pros conseillent de tester par étapes : un îlot taupe, un mur ocre, un meuble bas vert profond et des accessoires assortis.