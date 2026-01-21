Emmenez-les-au-spectacle

Sortir le soir, c'est toujours un peu la fête...

pour les petits et les grands surtout quand ce n'est ni pour rendre visite aux cousins éloignés, ni pour une réunion concernant la scolarité, ni pour avaler une pizza au restau du coin, alors là pour une vraie soirée, tout le monde est d'accord! Alors pourquoi ne pas sortir ensemble, parents et enfants, ados compris, histoire de se forger de bons souvenirs à partager pour longtemps.

Pour une première fois

Le plus important est de débattre en famille du spectacle que l'on va aller voir pour qu'il plaise à tous. Ensuite, il faudra expliquer aux plus jeunes ce qu'on va voir, le sujet, en somme " préparer la sortie " pour qu'ils ne sentent pas perdus. Ils en profiteront ainsi beaucoup mieux. Pensez aussi à consulter les programmes locaux de spectacles, il y a souvent de très bonnes choses dans les Maisons des Jeunes et de la Culture, dans les ateliers-théâtre, cela dépend des régions, mais cela vaut la peine de se pencher sur les informations " spectacles " de la municipalité.

Vous êtes plutôt " théâtre " ?

Choisissez une oeuvre classique susceptible de convenir à tout le monde. Cela peut très bien être une pièce que l'un de vos enfants étudie en classe, Molière, Racine ou Corneille sont régulièrement à l'affiche. A Paris, c'est facile avec le répertoire de la Comédie Française. Mais tous les ans, cette digne maison fait une ou plusieurs tournées en province. Relevez donc les dates à laquelle on donne une pièce à proximité de chez vous. La qualité est toujours au rendez-vous, qu'il s'agisse de l'oeuvre jouée, des comédiens, des costumes ou des décors. Mais d'autres théâtres et notamment en province font un travail merveilleux qui vaut aussi la peine que l'on se déplace. Attention, sachez réserver suffisamment longtemps à l'avance pour ne pas être déçus.

Vous préférez la musique ou la danse

Qu'il s'agisse de musique ou de danse, de concert, de ballet ou d'opéra, le mieux là aussi sera de s'en tenir au répertoire classique, généralement moins difficile à appréhender. Décors et costumes y sont souvent moins austères et sans réellement connaître l'oeuvre, si on a eu l'occasion, les uns ou les autres d'en approcher des bribes, la soirée n'en sera que plus réussie. A Paris, l'Opéra Garnier, l'Opéra Bastille, le théâtre des Champs Elysées, l'Opéra Comique (salle Favart) offrent souvent des programmes intéressants. Ils font aussi régulièrement des tournées en province. Citons aussi Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse entre autres villes réputées pour leurs programmes prestigieux.

Le cinéma pour mettre tout le monde d'accord

Les uns aiment la musique, les autres pas, le 7ème art mettra tout le monde d'accord. Faites votre enquête longtemps à l'avance pour trouver le film que personne n'aura vu et la majorité, si ce n'est l'unanimité aura envie de voir. Si c'est possible, réservez vos places en vous déplaçant au cinéma à l'avance. Rien n'est plus agaçant que de se voir dire que la séance est complète, surtout lorsqu'on est une petite bande ! Pensez aux grands classiques lors des reprises, aux cinémathèques où l'on passe souvent des chefs d'oeuvre qui ont quitté l'affiche depuis longtemps. Le nec plus ultra serait que parents et enfants fassent une découverte ensemble...Sachez ménager vos effets et pour cette soirée, prévue d'avance pour que toute votre tribu soit présente, n'oubliez pas le dîner, car de toutes façons, ils auront faim à un moment ou à un autre et... ils n'oublieront pas de vous le dire ! Première précaution, ayez toujours avec vous une petite bouteille d'eau et des biscuits ou autre bricole à manger, au cas où votre progéniture mourrait soudainement de soif et de faim. Si vos enfants sont jeunes, mieux vaut qu'ils ne se couchent pas trop tard. Préparez donc avant de partir au spectacle un dîner façon buffet : ça étonne et ça change, on peut manger certaines choses avec les doigts et surtout on choisit ce qu'on veut. Exemple : croque-monsieur coupés en 4, feuilles d'endives fourrées au tarama, branches de céleri au fromage fondu, bâtons de carottes à tremper dans une sauce forte, etc.Si les enfants sont plus grands, prévoyez juste un petit " snack " avant le départ au spectacle. Vous irez dîner ensemble à la sortie, mais ce sera plutôt un " souper " et les estomacs auront eu le temps de crier famine ! Mais le dîner sera le moment privilégié pour échanger les points de vue sur le spectacle, les réactions pourront fuser à chaud et vous aurez de vrais échanges avec vos enfants.

Francine Pigelet Lambert

