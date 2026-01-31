En 2026, c’est fini pour le canapé traditionnel : ce nouveau canapé change tout dans votre salon

Vous avez rangé le salon, aligné les coussins, choisi une jolie table basse… et malgré tout, quand vous vous installez le soir, l’ambiance reste un peu raide. En plein hiver 2026, beaucoup de salons français donnent encore cette impression de "pièce témoin" où l’on s’assoit bien droit, sans réellement décompresser.

Sur les réseaux, une autre image s’impose : des assises presque au sol, des tapis géants, des corps affalés qui semblent respirer. Ce n’est pas un simple effet de style, mais un changement de hauteur qui bouscule complètement la façon de vivre le séjour.

Canapé bas : pourquoi le salon au ras du sol fait oublier le canapé traditionnel

Le canapé traditionnel, perché sur ses pieds hauts, impose sans le dire une posture plus formelle. On garde le dos droit, on surveille les gestes, la pièce ressemble vite à une salle de réception. En abaissant le centre de gravité du salon, le corps se relâche, les discussions deviennent plus informelles et les enfants transforment naturellement le coin canapé en terrain de jeu sécurisant.

Le cœur de cette vague, c’est le canapé bas, avec une assise visuellement proche du sol, pieds invisibles ou très courts, parfois à hauteur standard autour de 40 à 45 cm. Il s’inspire du minimalisme japonais et de la vie au ras du tatami, mêlé à la chaleur méditerranéenne des soirées passées dans des coussins. Résultat : un salon au ras du sol qui paraît plus haut de plafond, plus grand, et surtout beaucoup moins figé.

Tapis XXL et velours côtelé : le duo qui change l’ambiance du salon

Pour que ce canapé bas fonctionne, il lui faut une base : le tapis XXL. Fini le petit rectangle perdu sous la table basse. Les modèles qui cartonnent débordent largement du canapé, englobent la table, absorbent les bruits de pas et réchauffent la température ressentie. En laine épaisse, en jute tressée ou esprit berbère, ils créent une vraie île moelleuse au milieu de la pièce.

Côté matières, l’hiver 2026 adore les textiles texturés : laine bouclée, lin épais et surtout velours côtelé. Longtemps associé aux pantalons des années 70, il est devenu une star du salon grâce à son relief strié qui accroche la lumière. Les teintes ultra vives reculent : "Ces couleurs ultra-saturées semblent envahissantes en 2026", explique Cheynne Ely, propriétaire et designer principale de Cheyenne Paige Interiors, citée par le magazine Southern Living. Les canapés 2/3 places en velours côtelé gris clair, comme le modèle NEMO (180 cm x 72 cm x 85 cm, 55,4 kg), cumulent format compact, accoudoirs hauts façon cocon et rembourrage moelleux. La catégorie affiche une note moyenne de 4,8/5 pour 38 avis, avec des prix habituels entre 790 et 1430 €.

Passer au canapé bas sans tout refaire : les gestes les plus simples

Pour tester ce nouveau choix, nul besoin de tout racheter. Si les pieds de votre canapé sont amovibles, vous pouvez les retirer et poser la structure au sol avec des patins en feutre, puis ajouter un tapis bien plus grand qui englobe assise et table basse. Quelques coussins de sol épais complètent les places, une plante haute ou un lampadaire arc suffisent à apporter un peu de verticalité sans casser la ligne basse.

La lumière joue aussi beaucoup : couper le plafonnier le soir, multiplier les petites lampes basses crée cet effet "salon du soir" qui donne envie de se poser. En gardant une assise pas trop molle et une hauteur autour de 40 à 45 cm, même les invités moins à l’aise avec le sol s’y retrouvent. Le canapé bas devient alors une pièce forte qui structure l’espace, tout en permettant de consommer moins, mais mieux choisi. Reste à décider jusqu’où vous avez envie de descendre pour que votre salon se mette enfin à respirer.