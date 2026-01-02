En 2026, cette tendance clivante va prendre la place de vos rideaux et vous faire revoir toutes vos fenêtres

En 2026, un détail que l'on croyait acquis fait débat jusque dans les salons : les rideaux. Certains ne jurent que par ces pans de tissu rassurants, d'autres les accusent de plomber la lumière, de retenir la poussière et de rétrécir les pièces. La question n'est plus accessoire, car une nouvelle façon d'habiller les fenêtres commence à s'imposer.

Ce mouvement vers des fenêtres plus dégagées a été repéré par le site espagnol Arquitectura y Diseño et repris par la presse déco française comme un vrai tournant. Entre tendance fenêtres sans rideaux inspirée des intérieurs néerlandais, voilages ultra légers et panneaux coulissants, les foyers hésitent, s'enthousiasment ou s'inquiètent. La bataille de la lumière ne fait que commencer.

Pourquoi les rideaux divisent autant en 2026

Pour beaucoup, le rejet vient du quotidien : tissus lourds qui assombrissent la pièce, accumulation de poussière, lavages compliqués. Les rideaux sont jugés encombrants, peu pratiques à nettoyer et mal adaptés aux petits appartements urbains où chaque centimètre compte. Aux Pays-Bas, de nombreux habitants ont déjà adopté des fenêtres totalement dégagées.

En face, une partie des Français reste très attachée au rideau, symbole de chaleur et d'intimité, surtout en hiver. Sans textile, certains ont peur de se sentir exposés comme dans un aquarium ou de perdre le côté cocon du salon. Le dilemme est clair : suivre l'élan minimaliste et slow déco, ou garder ce repère rassurant.

Fenêtres nues, voilages XXL et panneaux japonais : les nouvelles alternatives aux rideaux

Les adeptes de la tendance sans rideaux parlent d'une impression immédiate d'espace et de lumière. Astuces de Grand-Mère rappelle que retirer les tissus limite aussi les allergènes et met en valeur la vue, comme un paysage enneigé ou des branches givrées. Pour doser la clarté, stores en tissu texturé en lin ou coton bio, voilages XXL et panneaux japonais de style japandi prennent le relais.

Le Journal de la Maison cite des stores vénitiens, des stores enrouleurs et des voilages en lin, voile ou tulle, capables de laisser circuler la lumière naturelle tout en préservant l'intimité. Chez IKEA, un panneau japonais GULDFLENÖRT de 60 × 300 cm se vend autour de 12,99 €, tandis que H&M Home met en avant un store à rouler en lin mélangé à 29,99 € pour remplacer les plis classiques. Parmi les alternatives aux rideaux les plus choisies figurent :

Voilages en lin ou tulle translucide

Panneaux japonais pour les grandes baies vitrées

Comment adopter (ou assumer) cette tendance clivante chez soi

Avant de retirer les tissus, mieux vaut évaluer vis-à-vis et orientation, puis tester la tendance dans une pièce peu exposée du logement.

Entre fenêtres totalement nues et superpositions de stores et voilages, 2026 invite surtout à choisir l'ambiance qui vous ressemble.