En 2026, les chaises dépareillées font vieillir votre déco : cette nouvelle façon de les remplacer s’impose partout

Votre table est encore entourée de chaises dépareillées chinées au fil des années ? Pendant près de dix ans, ce mix and match a donné l’image d’un intérieur bohème, créatif et économique. En janvier 2026, le regard a changé : ce qui semblait stylé commence à rappeler une brocante permanente plus qu’une vraie salle à manger.

Entre télétravail, soirées à la maison et week-ends d’hiver au chaud, on passe plus de temps que jamais dans son coin repas. L’œil se retrouve bombardé de formes, de couleurs et de matières différentes et beaucoup parlent désormais de bruit visuel. Résultat : on a envie d’un décor plus clair, plus lisible… et une autre manière d’installer les chaises s’impose doucement.

Pourquoi le dépareillé sature le cerveau en 2026

À l’origine, chaque chaise racontait une histoire différente : la bistrot en bois, la coque vintage, la chaise en velours. Sur Instagram, l’effet fonctionne encore. Dans la vraie vie, le cerveau doit analyser sans arrêt ces micro-écarts de hauteur, de dossier, de teinte de bois, ce qui finit par alourdir l’ambiance et alimente la charge mentale.

Dans les bars et restaurants festifs, ce joyeux désordre garde son charme. À Toulouse, le nouveau Betty Pop’s Bar and Pizza Club mise sur une atmosphère conviviale : "On pourra manger une part de pizza au comptoir, ou s’asseoir à table et partager un assortiment, servi sur une planche", explique Nicolas Barthélémy à La Dépêche. Chez soi, où l’on travaille, mange et se repose dans la même pièce, ce fouillis visuel permanent fatigue bien plus vite.

Chaises assorties : la nouvelle ligne apaisante autour de la table

La réponse de la salle à manger 2026 n’est pas une pièce figée façon grand-parents, mais une rangée de chaises assorties. Choisir une seule silhouette tout autour de la table crée une ligne continue où le regard glisse sans accrocher. La table ressort, le coin repas paraît plus grand et l’ensemble semble instantanément plus chic, même avec un aménagement très simple.

Les collections misent sur des lignes épurées, des courbes douces et des finitions mates. Deux matériaux dominent : le bois clair (chêne, frêne, hêtre) et le métal noir filaire, dans un esprit style scandinave ou style Japandi. Ils cochent toutes les cases :

ils allègent la lecture de la pièce et agrandissent visuellement le coin repas ;

ils réchauffent ou structurent sans lasser, parfaits pour une déco slow life durable ;

durable ; ils se marient facilement avec une table existante, en bois, verre ou céramique.

Passer du dépareillé aux chaises coordonnées sans tout racheter

Inutile de changer l’ensemble du jour au lendemain. Une première étape consiste à faire l’inventaire : repérer la chaise la plus confortable, la hauteur de dossier idéale, la teinte qui s’accorde le mieux avec la table. Certaines assises peuvent être rapprochées visuellement avec une même peinture sur les pieds, ou en ponçant puis re-teintant les bois pour créer une base plus cohérente.

Sur le long terme, beaucoup composent un nouveau set par étapes. On commence par deux chaises identiques pour encadrer la table, puis on complète avec la même référence au fil des mois, en revendant ou en donnant les anciens modèles. Le dépareillé peut continuer à vivre au jardin, dans un bureau ou une chambre d’ami, tandis que le cœur de la maison adopte ce mot d’ordre 2026 : une salle à manger qui repose les yeux autant qu’elle donne envie de s’attabler.