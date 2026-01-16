En 2026, les Français enlèvent tous les coussins du canapé pour cet accessoire en velours venu des palaces

Salon rangé, plaids pliés, sapin remisé au grenier… et pourtant, quelque chose continue à donner une impression de fouillis. En ce début 2026, beaucoup réalisent que ce malaise vient du canapé, écrasé sous une avalanche de coussins qui se battent pour attirer le regard. Dans les intérieurs français, une nouvelle habitude s’installe en silence : on enlève presque tout.

La vieille règle "plus il y en a, mieux c'est" résumait pendant des années la façon de décorer un dossier de canapé. Aujourd’hui, la tendance se renverse, portée par la slow decoration et le besoin de calme visuel. Les décorateurs s’inspirent d’un accessoire unique, long et cylindrique, directement emprunté aux palaces parisiens, qui remplace cette montagne de coussins. Intriguant, car il change tout sans travaux.

Trop de coussins sur le canapé : le moment où la déco étouffe

Multiplier tailles, motifs et textures a créé une vraie saturation textile, ce que les pros appellent un "bruit visuel". On passe du temps à refaire le fameux "karate chop", à redresser des coussins qui finissent par terre après une soirée télé ou le passage des enfants. Le salon paraît vivant, mais surtout encombré.

L’entretien suit la même logique épuisante : housses à laver, rembourrages qui s’affaissent, renouvellement à chaque saison. Les budgets gonflent, surtout pour des coussins haut de gamme en velours ou lin brodé, comme ceux de Gilles & Boissier qui peuvent grimper jusqu’à 1 260 €. Beaucoup préfèrent désormais investir une seule fois dans un élément durable, plutôt que dans une collection complète vite démodée.

Le traversin en velours : l’accessoire venu du luxe qui remplace tout

C’est là qu’entre en scène le traversin en velours. En janvier 2026, les coussins de canapé sont remplacés par ces cylindres inspirés de l’hôtellerie haut de gamme : ils rappellent les banquettes de grands hôtels et les daybeds iconiques du design français. Contrairement au coussin carré qui s’avachit, ce traversin garde sa ligne et dessine une assise plus architecturale.

Ce choix, très proche du "luxe discret" cher à des maisons comme Maison Munja, cumule les atouts :

Stabilité : il reste en place et soutient mieux les lombaires que des coussins mous.

Économie : un ou deux beaux traversins reviennent souvent moins cher que cinq ou six coussins renouvelés chaque année.

Intemporalité : sa forme classique traverse les modes, loin de la déco jetable.

Sensations : le velours capte la lumière, offre un toucher chaleureux et donne tout de suite un air de salon d'hôtel.

Adopter le minimalisme fastueux sur son canapé en 2026

Cette esthétique de minimalisme fastueux se joue surtout dans les proportions. La configuration phare consiste à poser un long traversin sur toute la longueur du dossier, ou deux grands alignés. Autre option très vue : deux modèles cylindriques aux extrémités, contre les accoudoirs. Le regard glisse alors sur une seule ligne fluide, le canapé paraît plus large et la pièce plus calme.

Côté couleurs, les salons se parent de verts forêt et bleus nuit pour une ambiance feutrée, de terracotta brûlée ou d’ocre doré pour réchauffer un mur blanc, ou encore de beige sablé et d’écru pour un style très épuré. Avec un seul traversin bien choisi, parfois assorti à un plaid de belle matière, le canapé prend des airs de suite d’hôtel tout en restant parfaitement vivable au quotidien. Reste à décider quelle teinte racontera votre version de cet art de vivre plus simple.