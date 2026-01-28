Enfilez short et talons aiguilles...

La surprise ? " Je suis étonnée du travail physique, tant au niveau des bras que des mollets ", s'exclame Sylvie, qui fait de la danse depuis le plus jeune âge.

Art, sport et relaxation

Emmanuelle, qui participe à son deuxième cours, enchaîne la chorégraphie avec aisance, comme en témoigne la vidéo. Au bout de deux cours, on peut se faire plaisir. Laurence, elle, fait ce qu'elle veut de la barre ! " Je ne suis pas une danseuse de " table dance " (effeuillage autour de la barre), j'ai fait beaucoup de " gogo " - danse sur des podiums de boîte de nuit - et pour moi, ce fut le déclic ", explique cette jeune trentenaire, aux fessiers en béton ! ".