Enfilez short et talons aiguilles...

Laurence, elle, fait ce qu'elle veut de la barre !

Le cours est un prétexte pour développer son côté glamour et sensuel. Mais il ne se résume pas à ça ! C'est un mélange de sport, de danse et d'acrobaties ". Les bénéfices ne se font pas attendre : tout en s'amusant, on galbe ses jambes et ses fessiers, on fait travailler ses abdos, et on muscle ses épaules et ses bras.

La VERY bonne idée ? Privatiser le cours pour un enterrement de vie de jeune fille mémorable...

Pink School49-51 rue de Ponthieu, Paris 8e01 58 36 19 20www.pinkparadise.frCours de 2h, 25 eurosMardi de 19h à 21h et samedi de 16 à 18h