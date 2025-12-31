Fin 2025, adieu sèche-serviettes : ce plancher chauffant discret fait craquer tous les décorateurs

Dans les planches des architectes d'intérieur, le bon vieux sèche-serviettes tubulaire disparaît. Tube blanc, câble apparent, serviettes tassées : tout ce qui rappelle la salle de bains purement utilitaire s'efface. À sa place, une chaleur diffuse, sans appareil visible, qui laisse les murs entièrement disponibles.

Nombre de décorateurs voient qu'à l'horizon fin 2025, les salles de bains neuves auront tourné la page du sèche-serviettes mural classique. Une autre solution chauffe la pièce, garde le sol tiède et libère la décoration, avec en prime un confort nettement supérieur.

Pourquoi le sèche-serviettes ne séduit plus les décorateurs

Visuellement, le sèche-serviettes colle mal avec la salle de bains devenue mini spa. Matériaux naturels, finitions mates, mobilier suspendu, robinetteries noires ou laiton composent des ensembles très épurés. Au milieu, les tubes métalliques restent difficiles à intégrer, surtout dans les petites pièces où chaque pan de mur compte.

Côté confort, la chaleur se concentre sur un seul mur et le carrelage reste froid. Le sèche-serviettes accueille aussi du linge trempé. Un séchage intérieur dans une pièce peu ventilée peut libérer jusqu'à deux litres d'eau dans l'air et nourrir condensation et moisissures, avec un risque d'allergies accru d'environ 30 % selon plusieurs études.

Plancher chauffant salle de bain : la solution invisible qui monte

Le plancher chauffant salle de bain s'impose comme alternative. En version chauffage par le sol électrique ou plancher chauffant hydraulique, il diffuse une chaleur douce et homogène depuis tout le sol. Autour de 28 °C en surface, il offre un confort équivalent à une pièce trois degrés plus chaude, pour des économies pouvant approcher 20 %.

Autre atout, tout disparaît dans la chape. La trame électrique spéciale salle de bains mesure environ 6 mm, pratique en rénovation, pour un coût souvent situé entre 60 et 150 €/m². Les murs se libèrent pour la faïence ou les rangements, et un thermostat connecté, intégré à la domotique, pilote la température au degré près aux bons horaires.

Murs et miroirs chauffants : la nouvelle garde rapprochée du confort

Quand le sol assure le fond de chauffe, les décorateurs ajoutent parfois un mur chauffant. Des câbles ou tuyaux se cachent sous la faïence, qui devient rayonnante. L'effet réduit la condensation et les moisissures sur les parois froides et crée une zone de séchage agréable pour les serviettes si l'on fixe une barre.

Autre star des projets, le miroir chauffant anti-buée, extra-plat et certifié IP44 ou IP45 pour rester conforme aux règles électriques de la salle de bains et à la norme NF C 15-100. Il garde le miroir clair après la douche tout en apportant un appoint de chaleur, souvent avec un éclairage LED discret. Ceux qui tiennent à un élément mural optent pour un radiateur design en panneau plat, verre ou métal texturé, traité comme une pièce décorative.