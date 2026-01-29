Fini le film isolant sur mes fenêtres : ce plastique de vos colis isole mieux et fait baisser la facture cet hiver

Le froid s'est installé et beaucoup de foyers ont l'impression de chauffer la rue. Près des vitres, l'air reste plus frais, l'effet de paroi glacée fatigue le chauffage et fait grimper la facture.

Les kits de film isolant vendus en magasin peuvent aider, mais ils imposent souvent adhésifs, sèche-cheveux et plastique neuf. Beaucoup de locataires n'ont ni le budget ni l'envie de recouvrir toutes leurs fenêtres de films du commerce.

Pourquoi beaucoup délaissent le film isolant pour leurs fenêtres

Dans les rayons, on trouve par exemple un film isolant pour fenêtre Action en 170 × 150 cm, vendu 1,79 €. Transparent, il se fixe avec un adhésif double-face puis se rétracte au sèche-cheveux pour créer une barrière d'air presque invisible.

Ce système reste pratique, mais il impose achat de rouleaux dédiés, pose minutieuse du scotch sur tout le cadre et parfois des traces à nettoyer. Beaucoup préfèrent désormais réutiliser le papier bulle de leurs colis, surtout à grosses bulles, pour obtenir la même couche d'air isolante sans colle.

Papier bulle : un double vitrage d’appoint pour les fenêtres

L'isolation thermique joue sur l'air immobile, comme dans un double vitrage. Chaque bulle forme une petite poche hermétique qui freine la chaleur. En créant cette barrière supplémentaire sur un simple vitrage, on estime que cette couche d'air isolante peut réduire les pertes de chaleur d'environ 50 %, pour moins de 5 € par fenêtre si l'on achète un rouleau.

Son aspect floute la vue mais laisse entrer la lumière, idéal pour pièces secondaires, salles de bain ou chambres exposées au nord. La sensation de paroi froide diminue nettement et le radiateur sous la fenêtre n'a plus à compenser une fuite permanente.

Poser le papier bulle et garder une maison saine tout l’hiver

Pour transformer un emballage en isolation d'appoint, la pose se fait en quelques minutes sans colle :

Nettoyer la vitre intérieure et la sécher.

Découper le papier à la taille puis vaporiser de l'eau sur le verre.

Appliquer les bulles contre la vitre et lisser du centre vers les bords.

Le plastique se retire sans trace en tirant sur un coin, et une pulvérisation d'eau suffit si le papier bulle se décolle un peu. Isoler ses vitres ne doit pas faire oublier l'aération du logement ni l'entretien du chauffage. "Une bonne ventilation du logement permet d'éliminer les odeurs, de renouveler l'air et d'éviter l'accumulation d'émanations provenant des matériaux du bâtiment. Aérer entraîne toujours une perte de chaleur, mais la technique compte : les experts en économie d'énergie recommandent d'ouvrir en même temps les fenêtres de toute la maison, portes intérieures ouvertes, pour renouveler complètement l'air en quelques minutes. Ce système raccourcit le temps de ventilation, empêche les murs de trop se refroidir et a été identifié par un rapport de la Commission européenne de 2012 comme la mesure au plus fort potentiel d'économie", explique le ministère espagnol de la Transition écologique, cité par Okdiario. "Les radiateurs à eau chaude, les plus courants dans les foyers espagnols, doivent être purgés au début de la saison froide pour chasser l'air qui s'y accumule et les empêche de chauffer correctement. Il suffit d'ouvrir légèrement le purgeur avec une pièce ou un tournevis, de placer un récipient dessous et de le refermer quand il ne sort plus d'air mais seulement de l'eau", ajoute le ministère.