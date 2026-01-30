Son premier album"ça me vexe"

Qui ?Elle, c'est une rockeuse vrai de vrai avec le cuir, la guitare et la coupe courte de garçonne.L'année dernière, elle a fait les premières parties de Placebo ou de Jean-Louis Aubert.Son premier album " Ca me vexe " est sorti en août 2006. C'est donc une petite nouvelle. Tenue de scèneCe soir-là, Katerine ressemble à une déesse rock. Elle porte un haut en plumes blanches, barré à la taille par une large ceinture en cuir noir, le tout sur un collant noir. Santiags marron aux pieds et raz du cou ajoutent LA touche rock. Les musiciens, eux sont en jeans, baskets, chemises. Pas grave, la star c'est la demoiselle de toute façon !

PublicTranche d'âge, la trentaine en moyenne. Les plus excités sont dans la fosse, les autres sont assis à l'étage. Là-haut, il y a même la mère de l'artiste. Si si, je vous jure ! Il doit y avoir quelque chose comme 2000 personnes. Autant dire que chaque centimètre carré est occupé. On entend régulièrement des " Katerine, on t'aime ", du côté des filles ou " Katerine, t'es bonne ", chez les garçons. Entre chaque morceau, Mademoiselle K parle beaucoup, se confie parfois et dit des gros mots, souvent.

AmbianceNerveuse et moite. Ca bouge et ça chante de tous les côtés, surtout devant la scène. Dès les premiers morceaux, la température de la Cigale avait déjà pris plusieurs degrés. Sur " Ca me vexe ", son tube, autant dire que la foule devient littéralement folle ! Impossible de ne pas suivre le mouvement.

PrestationExcellente, Mademoiselle K occupe l'espace à chaque moment. Communique avec les gens, s'arrête, écoute et reprend. En prenant le temps d'observer toute la salle et ces visages tournés vers la scène, j'ai l'impression que tous les curs battent au rythme des guitares et de la batterie. Je suis en train de vivre l'un des fameux moments magiques du live.

A la sortiePas la peine de faire de longs discours, on ressort avec une patate surnaturelle. Comme si Katerine nous avait fait une transfusion pure d'énergie. Perso, je n'avais plus voix.

Sur le webwww.mademoisellek.fr