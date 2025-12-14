Fini les cuisines XXL avec îlot : les Français misent sur ce format compact qui change tout cet hiver

Un temps, beaucoup ont rêvé d’une cuisine XXL, digne des émissions télé, avec un îlot central imposant et des rangées de tiroirs. Dans la réalité, surtout en ville, les mètres carrés manquent, les loyers grimpent, et les soirées d’hiver se déroulent davantage dans des pièces compactes que dans des lofts. L’envie de cuisiner ensemble reste là, mais le décor change peu à peu.

En cette fin d’année 2025, une bascule nette apparaît : les Français délaissent les cuisines XXL avec îlot au profit d’un format plus ramassé, plus astucieux, où chaque centimètre est exploité. L’objectif n’est plus de montrer, mais de simplifier le quotidien : aménager une petite cuisine agréable, facile à nettoyer, capable d’accueillir famille et amis lors des longues soirées d’hiver. Une révolution douce qui rebat les cartes de nos intérieurs.

Pourquoi la cuisine XXL avec îlot recule

Ce changement s’explique d’abord par la taille des logements, de plus en plus réduite, et par des budgets bousculés par l’inflation. Installer un îlot géant signifie consommer davantage de matériaux, d’électroménager, parfois même d’énergie pour éclairer et chauffer une pièce surdimensionnée. Beaucoup préfèrent aujourd’hui une cuisine compacte, mieux proportionnée au salon, qui laisse de la place à la table et au coin cosy où l’on se retrouve en hiver.

Les artisans observent la même évolution. Félix Hegenbart, menuisier-ébéniste installé à Peypin, rappelle une règle simple et, comme il l’expliquait à Mes Infos, "L’esthétique c’est bien, mais il est de notre devoir aussi de nous intéresser à la fonctionnalité du meuble créé. L’un ne va pas sans l’autre." Dans une petite surface, un meuble mal pensé ou un îlot trop massif suffisent à bloquer le passage et à rendre la pièce pénible au quotidien.

Aménager une petite cuisine sans renoncer au confort

Pour rester fluide, une petite cuisine gagne à être dessinée en linéaire ou en L, adossée aux murs, plutôt qu’autour d’un îlot. On organise trois zones distinctes, préparation, cuisson et lavage, tout en gardant des couloirs de circulation dégagés pour que plusieurs personnes puissent cuisiner ensemble. Moins de meubles bas dispersés, plus de rangements bien pensés : telle est la logique de la petite cuisine fonctionnelle.

Les fabricants rivalisent d’idées pour créer du gain de place sans sacrifier le style. Dans les catalogues automne-hiver 2025, on voit fleurir des meubles à double usage, des dessertes roulantes, des plans de travail escamotables et des crédences équipées d’étagères ouvertes qui libèrent la surface. L’électroménager suit le mouvement, avec fours combinés, plaques modulables, mini-lave-vaisselle et hottes télescopiques faciles à intégrer.

Exploiter la hauteur avec des placards coulissants.

Choisir des matériaux faciles à nettoyer, comme le stratifié mat ou le bois huilé.

Réchauffer l’ensemble par des couleurs douces, écru, vert sauge ou terracotta.

Cuisines compactes, du sur-mesure aux grandes enseignes

Le format réduit ne se limite pas aux cuisines de catalogue. La menuiserie Hegenbart, à Peypin, a par exemple mis au point des mini-cuisines spécialement pensées pour les petits espaces et les bureaux. Félix Hegenbart constate que les personnes "ont d’autant plus envie de se sentir bien chez eux. Cela les pousse à investir dans leur intérieur pour bénéficier d’une meilleure qualité de vie." Cette recherche de confort se traduit directement dans la manière d’aménager une petite cuisine.

Dans les appartements comme dans les maisons neuves, des enseignes comme IKEA ou Maisons du Monde misent désormais sur des modules compacts et évolutifs plutôt qu’un îlot unique. Les surfaces se réchauffent aussi : zellige brillant, tadelakt velouté ou carreaux ton sur ton remplacent le carrelage métro blanc et apportent du relief sans rétrécir visuellement la pièce. Une petite cuisine équipée de ces matériaux chaleureux peut devenir le cœur de la maison, où l’on prépare soupes, gratins ou biscuits tout en discutant autour de quelques mètres carrés bien pensés.