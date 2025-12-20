Fini les faux plafonds LED : ces lumières tendance des rénovations chics vont changer votre salon cet hiver

Votre salon affiche un plafond parfaitement lisse, constellé de spots, et pourtant l’ambiance reste froide dès que la nuit tombe. Pendant des années, le réflexe a été de poser un faux plafond LED pour moderniser une rénovation, quitte à transformer la pièce en open space lumineux mais peu chaleureux. En hiver 2025, ce choix commence à être sérieusement remis en question.

Dans les projets les plus chics, architectes d’intérieur et artisans s’éloignent de ces plafonds techniques pour chercher une lumière plus expressive. Isolation phonique, réseaux cachés, tout cela reste utile, mais ne suffit plus à créer un cocon. Fini les faux plafonds LED omniprésents : dans les salons et suites parentales, d’autres solutions prennent la main.

Pourquoi les faux plafonds LED lassent les rénovations chic

Longtemps vantés pour leur côté moderne et fonctionnel, les faux plafonds suspendus constellés de LED encastrées produisent une lumière très directe. Dans un salon ou une chambre, cet éclairage ultra uniforme peut rendre l’espace lisse, presque clinique, surtout en plein hiver alors que l’on cherche une atmosphère réconfortante et des jeux d’ombre plus vivants.

Autre point qui fait réfléchir en 2025 : le coût d’un faux plafond complet. Un faux plafond suspendu coûte entre 30 et 60 € le m² en 2025, un plafond tendu plutôt entre 50 et 100 €. La main-d’œuvre se situe souvent autour de 20 à 50 € le m², avec pour un plafond tendu des tarifs pouvant grimper entre 30 et 70 €.

Luminaires sculpturaux et éclairage indirect prennent le relais

Les rénovations de prestige misent plutôt sur des luminaires sculpturaux, traités comme de véritables pièces maîtresses. Suspensions XXL en rotin, lustres graphiques en métal brossé, globes en verre coloré ou en verre soufflé, ballons de papier japonais, céramique brute travaillée à la main : la lumière devient objet d’art et affirme le style du séjour sans surcharger le plafond.

L’autre grande tendance chic reste l’éclairage indirect. Au lieu de tout concentrer au plafond, les architectes multiplient les points lumineux à différentes hauteurs : lampes posées derrière le canapé, appliques murales qui envoient la lumière vers le haut, guirlandes discrètes sur une étagère, rubans LED cachés derrière une tête de lit. Avec des ampoules blanc chaud autour de 2700 à 3000 kelvins, l’ambiance devient immédiatement plus douce.

Adopter ces codes lumineux sans toucher au faux plafond

Pour rapprocher votre intérieur des rénovations haut de gamme, pas besoin d’abattre le plafond existant. La piste la plus simple consiste à investir dans un luminaire signature, facile à déplacer d’une pièce à l’autre : grande suspension en fibres naturelles, lampadaire à tiges élancées, modèle en laiton brossé ou en verre opalin. De nombreuses enseignes comme IKEA, Maisons du Monde, AM.PM ou Habitat proposent des collections capsules pour l’hiver.

Pour compléter, les décorateurs conseillent de multiplier les petites sources douces, faciles à installer soi-même.