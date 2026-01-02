Fini les vieilles ampoules à filament : ce nouveau type d’ampoule LED à adopter sans attendre en 2026

Vous rentrez un soir d'hiver, vous allumez l'interrupteur et la même lumière jaune agressive inonde le salon. Les vieilles ampoules à filament chauffent, éblouissent la table et laissent les coins dans l'ombre. Depuis quelque temps, une autre façon d'éclairer la maison s'impose, plus douce pour les yeux et pour l'atmosphère.

Les ampoules de style Edison ont longtemps séduit avec leurs filaments apparents et leur look industriel, parfaits pour les bars ou les cafés branchés. Chez vous, l'effet semble maintenant daté. Vous rêvez plutôt d'un cocon apaisant, d'une lumière qui ménage votre vue et votre facture d'électricité. En 2026, un autre type d'ampoule prend clairement le relais.

Pourquoi les ampoules à filament quittent nos salons

Le premier reproche fait aux ampoules à filament concerne le confort. Elles dégagent beaucoup de chaleur et produisent une lumière très directionnelle. Le faisceau éclaire durement le centre de la table, laisse les angles dans la pénombre et souligne les défauts des murs. Pour compenser, il faut multiplier les lampes gourmandes en watts.

Côté déco, ce filament ambré renvoie désormais plus à un bar du centre-ville qu'à un salon chaleureux. Même les versions LED à filament gardent ce rendu très marqué. La tendance 2026 aime une lumière enveloppante, homogène, qui fait paraître la pièce plus grande. C'est là que l'ampoule en verre blanc dépoli s'impose, avec un cœur LED économe et un verre mat qui diffuse la clarté.

Ampoule en verre blanc dépoli : la nouvelle lumière star de 2026

Une ampoule LED dépolie de 7 watts fournit autour de 800 lumens, l'équivalent d'une ancienne 60 watts, tout en éclairant largement autour du luminaire. La lumière ne jaillit plus d'un point éblouissant mais d'un halo uniforme. Moins d'éblouissement, moins de fatigue visuelle, une ambiance plus sereine, surtout quand la nuit tombe tôt et que vous restez longtemps chez vous.

Pour l'adopter facilement, remplacez vos ampoules pièce par pièce en jouant sur la température de couleur, notée en Kelvin : autour de 2 700 K pour un blanc chaud très cocooning, entre 3 000 et 4 000 K pour un blanc plus neutre et pratique.

Salon : suspension en blanc chaud pour une lumière de fond.

Salle à manger : ampoules dépolies dimmables au-dessus de la table.

Cuisine : blanc plus neutre pour bien voir le plan de travail.

Chambres : puissances modérées en blanc chaud pour le repos.

Comment bien choisir son ampoule en verre blanc dépoli

Au moment d'acheter une ampoule en verre blanc dépoli, quatre infos comptent vraiment sur la boîte. Le culot, d'abord : E27 pour la plupart des suspensions, E14 pour de nombreux abat-jour. Puis la puissance en watts et surtout les lumens, pour doser la quantité de lumière. Regardez aussi la température de couleur et vérifiez si l'ampoule est compatible avec un variateur.