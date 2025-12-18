Grandmacore : cette tendance déco ultra réconfortante révèle pourquoi vos salons parfaits sonnent faux en hiver

Votre salon est nickel, bien rangé, dans des tons neutres… et pourtant, il manque quelque chose. Beaucoup ont cette impression d’intérieur trop sage, presque anonyme, surtout quand l’hiver s’installe et que la lumière décline. Dans les feeds déco, une nouvelle esthétique s’invite justement pour bousculer ces décors trop parfaits : le grandmacore, ce style inspiré des maisons de grand-mère qui mise sur le réconfort avant la performance.

Né de la contraction de "grand-mère" et "core", il s’impose comme la grande tendance de l’hiver 2025, mais les collections 2026 confirment déjà qu’il ne s’agit pas d’un simple caprice saisonnier. Entre nostalgie assumée, meubles chinés et vaisselle rétro, cette ambiance enveloppante répond à un besoin de chaleur émotionnelle que le minimalisme n’a jamais comblé. Un style qui touche au cœur.

Le style grandmacore, bien plus qu’une déco de grand-mère

Le style grandmacore s’inspire des maisons familiales d’autrefois : boiseries patinées, porcelaines dépareillées, rideaux brodés, nappes à carreaux, bibelots un peu surannés. L’idée n’est pas de reconstituer un décor figé, mais de recréer cette sensation de foyer où tout raconte une histoire. Là où la déco nordique misait sur les lignes épurées, le grandmacore assume les accumulations maîtrisées, les souvenirs en vue, les pièces héritées ou chinées qui apportent tout de suite de la chaleur humaine.

La tendance rétro avait commencé à prendre en 2023 et beaucoup y voyaient un feu de paille. Saison après saison, elle s’est pourtant imposée sans perdre de son charme, portée par l’envie de se rassembler autour de valeurs rassurantes. En hiver surtout, les salons deviennent des refuges où l’on partage un film, une raclette ou un livre sous un édredon fleuri. Le grandmacore transforme ces moments du quotidien en véritable rituel de douceur.

Les codes déco du grandmacore pour un cocon chaleureux

Visuellement, le grandmacore repose sur des teintes poudrées et lumineuses : rose tendre, bleu glacier, vert sauge, crème chaud. Ces couleurs se mêlent à des imprimés forts - motifs floraux, vichy, rayures fines - sur les rideaux, housses de coussin, nappes et édredons. Les matières jouent un rôle clé : lin lavé, laine bouclée, velours côtelé, coton épais, fausse fourrure… Superposés en plaids XXL, tapis moelleux et coussins à volants, ces textiles donnent l’impression très concrète d’un intérieur qui enlace.

Côté objets, la tendance se nourrit à la fois des brocantes et des nouveautés rétro des enseignes déco. Paniers tressés, petits rangements en fibres naturelles, vases organiques aux formes arrondies, déco en forme de fruits, livres décoratifs ou petite vaisselle chinée réchauffent instantanément une pièce. Dans le même esprit, les tapis lavables signés Anthropologie x Ruggable adoptent un manifeste qui parle à tous ceux qui aiment les maisons vivantes : "Une maison n’a pas besoin d’être parfaite pour être belle". Pour Ruggable, l’idée est claire : "Les taches n’auront jamais le temps de s’installer" et les tapis restent "beaux, durables et adaptés au quotidien". "Des tapis lavables pour accueillir vos invités l’esprit léger" promet la marque, une façon très concrète de concilier esthétique rétro et vraie vie.

Adopter le grandmacore sans kitsch ni maison-musée

Pour éviter l’effet "Musée de Mamie", le secret consiste à avancer par petites touches. Une grande pièce textile forte d’abord - un tapis à motif, un plaid fleuri, un rideau en dentelle - puis quelques objets à forte charge affective : photos de famille encadrées, vaisselle héritée, vases en céramique, paniers en osier. Les brocantes, vide-greniers et associations comme Emmaüs regorgent de pièces abordables qui ajoutent du cachet et de la personnalité. Un fauteuil vintage peut très bien côtoyer une table basse contemporaine, un guéridon en formica dialoguer avec un canapé sobre : ce contraste évite justement de basculer dans le pastiche total.

Le grandmacore invite aussi à faire la paix avec l’idée de maison imparfaite. Un jouet qui traîne, un coussin un peu usé, un verre de vin renversé sur un tapis lavable ne viennent plus "gâcher" le décor, ils témoignent d’une vie qui se déploie. En multipliant matières naturelles, couleurs douces et objets porteurs de souvenirs, cette tendance réduit ce fameux "froid intérieur" que beaucoup ressentent en hiver. Chaque détail devient prétexte à se sentir accueilli, enveloppé, légitime chez soi, loin des intérieurs figés des catalogues.