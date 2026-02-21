Horoscope du samedi 21 février 2026 : ces signes vont tout changer en amour et argent, le vôtre en fait-il partie ?

Ce samedi 21 février 2026, les planètes secouent amour, travail, argent et santé des douze signes du zodiaque. Entre élans fougueux et blocages discrets, quelle journée vous attend vraiment ?

Samedi 21 février 2026, le ciel d’hiver se montre intense et un peu mystérieux. Les prévisions du jour décrivent une atmosphère d’introspection, d’occasions imprévues et de décisions à ne plus repousser, sous l’effet de Vénus pour l’amour, de Mars pour l’énergie, de Saturne pour les blocages et de Jupiter pour les excès.

Cet horoscope du samedi 21 février 2026, établi signe par signe, passe chaque signe au crible de l’amour, du travail, de l’argent, de la santé et de la vie familiale. Certains natifs surfent sur une vague de passion ou de réussite, d’autres doivent gérer retards, jalousie ou dépenses impulsives. Reste à voir de quel côté de la balance votre signe se situe.

Amour : les grandes tendances signe par signe

Pour le Bélier, Vénus promet une période amoureuse très bénéfique : rencontre marquante pour les célibataires ou flamme ravivée en couple. Le Taureau profite d’une sensualité intense et d’une grande complicité, à condition d’éviter les aventures sans lendemain. Chez le Lion, la passion refleurit et renforce la relation. Scorpion et Sagittaire vivent, eux aussi, un climat conjugal fort, où la tendresse se mêle à une pointe de provocation bien dosée. Le Capricorne retrouve enfin un dialogue apaisé après des tensions récentes.

Les Gémeaux gagnent à tourner la page d’anciennes histoires pour se concentrer sur le présent, en trouvant l’équilibre entre besoin d’affection et liberté. Pour le Cancer, un coup de foudre est possible, mais les tensions de couple doivent être réglées sans tarder. Chez la Vierge, les préoccupations d’argent risquent de prendre le pas sur les sentiments. La Balance doit surveiller jalousie et possessivité, quand le Verseau navigue entre tendresse, petites disputes et tentations extérieures. Les Poissons, eux, supportent mal la routine et rêvent de changement sans brûler les étapes.

Travail, argent et énergie ce samedi 21 février 2026

Sur le plan professionnel, le Bélier voit sa progression freinée par Saturne, mais de petits gains inattendus soutiennent son budget. Le Taureau profite d’une phase plutôt prospère s’il limite les dépenses. Gémeaux et Cancer doivent rester prudents dans leurs initiatives, même si Mars leur donne une belle énergie pour saisir les bonnes opportunités. Chez le Lion, la situation financière reste globalement stable. La Vierge envisage un gros achat ou un crédit et gagne à vérifier chaque détail avant de s’engager.

Balance et Scorpion gardent une situation financière solide à condition d’éviter affaires douteuses ou dépenses de voyage excessives. Le Sagittaire doit dompter des envies d’achats, alors que Capricorne et Verseau avancent à pas mesurés vers de nouveaux projets. Les Poissons, eux, subissent quelques retards matériels liés à Mercure rétrograde.

Famille, vie sociale et conseils du jour

Sur le terrain familial, Cancer, Lion et Capricorne recherchent l’apaisement et des échanges plus doux. Gémeaux, Vierge et Sagittaire posent des règles claires pour éviter tensions autour de l’argent ou de l’éducation.

La Balance gagnerait à compter sur ses amis plutôt qu’à lancer des reproches. Scorpion et Verseau gardent leurs distances avec les relations ambiguës. Taureau, Poissons et Bélier soignent leur hygiène de vie pour canaliser nervosité, gourmandise ou fatigue accumulée.