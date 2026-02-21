Ce fauteuil relax gris foncé JYSK passe à prix cassé : tout le monde se rue dessus, pourquoi il fait un carton

Quand les journées s’enchaînent et que l’on rêve juste de s’affaler au calme, un vrai coin détente à la maison change tout. Beaucoup cherchent ce petit refuge dans le salon, sans forcément avoir la place ni le budget pour un gros fauteuil de designer.

En ce moment, le fauteuil relax NAKSKOV en tissu gris foncé chez JYSK coche précisément ces cases, avec un prix qui chute à 200 € au lieu de 349 €, soit -43 % entre le 4 février et le 16 mars 2026. Une remise qui donne envie de repenser tout son coin salon.

Le fauteuil relax JYSK en tissu gris foncé qui s’intègre partout

Habillé d’un revêtement en polyester gris foncé, le fauteuil inclinable NAKSKOV se fond aussi bien dans une déco scandinave que plus industrielle. Cette couleur peu salissante reste sobre et moderne, tout en réchauffant visuellement la pièce. Avec ses 72 cm de largeur pour 106 cm de hauteur et 93 cm de profondeur, il trouve sa place même dans un petit séjour.

Côté confort, l’assise en mousse de polyuréthane d’une densité de 22 kg/m³ offre un soutien ferme mais accueillant. La structure en contreplaqué et acier assure la stabilité tout en restant discrète dans l’usage. Le fauteuil supporte jusqu’à 110 kg et sa hauteur d’assise de 46 cm aide à se relever sans effort, un vrai plus pour les personnes qui n’aiment pas les assises trop basses. Sur le site JYSK, il obtient une note autour de 4,7 sur 5 pour plus de 80 avis, les clients soulignant surtout le confort et la facilité d’utilisation.

Inclinaison progressive et repose-pieds intégré pour un vrai lâcher-prise

Ce modèle ne sert pas seulement à s’asseoir. Son mécanisme d’inclinaison progressive permet d’ajuster précisément le dossier selon l’activité du moment : lecture, série, séance de méditation ou simple pause café. Le repose-pieds intégré se déploie en même temps, ce qui soulage immédiatement les jambes lourdes et évite d’ajouter un pouf encombrant.

Une fois quasiment allongé, le NAKSKOV propose une longueur d’environ 177 cm, suffisante pour une sieste improvisée ou un film entier en position quasi horizontale. Entre la mousse enveloppante et le maintien du dos, on obtient un compromis intéressant entre fauteuil et petit lit d’appoint. La certification FSC Mix garantit en plus que le bois utilisé provient de forêts gérées de manière responsable, argument rassurant pour un meuble que l’on garde des années.

Un prix canon chez JYSK pour créer facilement son coin détente

Habituellement vendu 349 €, ce fauteuil relax passe à 200 € pendant la promotion JYSK du 4 février au 16 mars 2026, dans la limite des stocks disponibles. L’économie atteint 149 €, soit une belle marge pour compléter l’espace avec un plaid, un tapis moelleux ou une lampe sur pied.

JYSK facilite aussi la partie pratique : le fauteuil est livré en un seul colis à monter soi-même, avec possibilité de livraison à domicile ou de Click & Collect gratuit en magasin. L’enseigne applique une garantie de prix de 30 jours et des retours sans limite de temps, ce qui laisse la liberté de tester le fauteuil chez soi. Installé près d’une fenêtre, d’une prise pour recharger son téléphone et d’une petite table d’appoint, il peut rapidement devenir ce fameux coin où l’on vient se poser, rien que pour soi.