Ce bijou XXL des années 2000 revient en force : fouillez vos tiroirs avant que tout le monde le porte

Au fond des tiroirs, un bijou XXL en plastique des années 2000 ressurgit dans les looks de février 2026. Entre dopamine dressing, nostalgie et écolo chic, sa revanche interroge.

Au fond d’un tiroir, entre un vieux gloss pailleté et un téléphone à clapet oublié, dort peut‑être l’accessoire le plus pointu du moment. Longtemps jugée trop voyante pour nos feeds filtrés, cette pièce emblématique des années 2000 revient en force dans les looks de février 2026, portée autant par les ados de la Gen Z que par leurs aînées curieuses.

Après des années de bijoux fins et de minimalisme sage, l’heure est au retour du volume et des teintes qui claquent. Dans le sillage du Dopamine Dressing, les silhouettes de fin d’hiver se parent de pièces spectaculaires, prêtes à illuminer le visage et à changer l’humeur en un clin d’œil. Parmi elles, un ancien chouchou Y2K s’impose à nouveau, presque sans prévenir.

Le collier plastron XXL, coupable idéal de ce come-back

Ce retour fracassant a un nom : le collier plastron XXL. Chaînes en acrylique, grosses perles en résine, formes géométriques qui se répondent… Ce bijou assumé pèse sur le cou et sur le regard. Il ne cherche pas la discrétion, il la fuit. Sa version 2026 reste massive, colorée, presque bruyante, au point qu’il « claque littéralement sur le tissu » et accroche la lumière à chaque mouvement.

Nos boîtes à bijoux ont été envahies par les médaillons minuscules ; la lassitude a fini par gagner. « L’heure est à l’impact visuel immédiat. » En cette fin d’hiver 2026, le plastron offre une solution simple : un seul accessoire qui habille tout le buste et répond à l’envie de couleurs saturées, du jaune électrique au rose fuchsia, pour lutter contre la grisaille et booster la dopamine.

Des années lycée à TikTok : comment le porter sans effet boum ?

Pour la Gen Z, ce collier en plastique est une découverte exotique, la quintessence du style Y2K qui permet de se démarquer des bijoux trop sages. Les Millennials, elles, y voient d’abord les vitrines saturées de leur adolescence et les photos de boum un peu gênantes. Il faut dépasser ce premier réflexe pour voir son potentiel actuel et l’aborder avec son regard d’adulte.

Le secret, c’est l’équilibre. On marie le collier plastron XXL à un t‑shirt blanc bien coupé, un blazer oversize aux épaules marquées ou une chemise d’homme glissée dans un jean brut. Le reste doit rester calme : pas de motifs bariolés, pas de froufrous au col, pas de boucles pendantes. « Le collier plastron est jaloux ; il exige d’être la seule star de votre décolleté. »

Fouiller ses tiroirs, s’inspirer des icônes : le nouveau chic circulaire

Avant de commander un nouveau bijou, il vaut la peine de mener des fouilles archéologiques chez soi. Une boîte à chaussures oubliée chez vos parents peut cacher exactement le modèle qui fera la différence. « Réutiliser ce que l’on possède déjà est l’acte de mode le plus écologique et gratifiant qui soit. » Les plateformes de seconde main s’enflamment déjà : les anciens plastrons vendus pour une bouchée de pain prennent soudain de la valeur.

Assumer un volume pareil autour du cou reste un geste fort. Porter ce collier, c’est accepter d’attirer les regards et de lancer la conversation. L’esthétique du « moche‑beau » s’invite alors dans la vie réelle : le charme naît du disproportionné et du légèrement discordant.