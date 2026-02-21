Leroy Merlin : ce miroir LED à moins de 50 € transforme la salle de bain, vous regretterez de l’ignorer

Budget serré mais salle de bain à rafraîchir ? Ce miroir LED à moins de 50 € chez Leroy Merlin promet un effet spa éclair en changeant tout le décor.

Une salle de bain un peu triste, carrelage daté, lumière faiblarde au-dessus du lavabo… et si tout changeait grâce à un seul objet ? Chez Leroy Merlin, un modèle précis attire l’œil des amateurs de petits budgets : un miroir lumineux qui réveille vraiment la pièce.

La lumière joue un rôle énorme dans la façon dont on perçoit l’espace. Quand elle vient directement du miroir, le visage est mieux éclairé, les ombres disparaissent et la pièce semble tout de suite plus grande. C’est exactement la promesse de ce miroir LED salle de bain Leroy Merlin affiché à moins de 50 € : un détail qui change tout, sans chantier.

Pourquoi un miroir LED peut transformer votre salle de bain en coin spa

Les décorateurs le répètent : une source lumineuse bien placée suffit souvent à agrandir visuellement une petite salle d’eau. Un miroir lumineux supprime les zones sombres autour du visage, renvoie la lumière sur les murs et donne cette impression d’air plus pur, surtout en fin d’hiver où la clarté naturelle manque.

Les modèles plus haut de gamme, comme le miroir rond Neo line de 75 cm vendu autour de 165,07 €, ajoutent variateur de couleur, rétroéclairage périphérique et fonction anti-buée pour un vrai effet spa. Ils montrent à quel point un simple miroir peut redessiner la pièce. Mais tout le monde n’a pas 150 € à mettre dans cet accessoire.

La pépite à moins de 50 € : un miroir LED compact vendu chez Leroy Merlin

Sur le marketplace de l’enseigne, le miroir à LED de salle de bain gris béton 80 × 8,5 × 37 cm de la marque vidaXL est proposé à 34,85 €. Son format horizontal, assez long mais peu haut, convient bien aux petites salles d’eau françaises où chaque centimètre compte, au-dessus d’un lave-mains ou d’un meuble étroit.

Le cadre gris béton donne un côté contemporain, facile à marier avec un carrelage blanc ou des meubles bois clair. Les LED RVB intégrées permettent de jouer sur la couleur de la lumière pour passer d’une ambiance tonique le matin à une atmosphère plus douce le soir. L’alimentation se fait par USB, ce qui évite de toucher au réseau électrique si une prise est proche.

Poser ce miroir LED et sublimer la salle de bain sans gros travaux

Ce type de miroir est prévu pour une installation rapide : deux points de fixation adaptés au poids, un mur bien repéré, et le tour est joué. On le place à hauteur de regard, légèrement au-dessus du robinet, en vérifiant au niveau à bulle que tout est droit. Si l’alimentation passe par une simple prise, il suffit de cacher le câble le long du mur ; pour un branchement direct, mieux vaut demander à un professionnel.

Une fois le miroir en place, la transformation se voit dès l’allumage : le visage est net, le fond de la pièce paraît moins tassé et l’ambiance devient plus chaleureuse. Il reste à compléter avec quelques accessoires abordables chez Leroy Merlin, comme un porte-serviettes moderne, une petite plante verte ou un distributeur de savon assorti, pour que ce miroir LED à moins de 50 € devienne le point de départ d’une salle de bain vraiment agréable à vivre.