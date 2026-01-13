IKEA relance en 2026 cette lampe culte : ce détail high-tech risque de provoquer une ruée en magasin

Les salons sans guirlandes de Noël paraissent soudain plus froids, surtout quand la lumière d’hiver tombe à 16 heures alors que le budget déco a déjà souffert. Pour celles et ceux qui veulent réchauffer l’ambiance sans refaire tout l’appartement, une annonce venue de Suède attire tous les regards.

En 2026, IKEA s’apprête à rééditer l’une de ses pièces les plus cultes, la fameuse lampe donut signée Sabine Marcelis. Même silhouette sculpturale, mais cette fois en véritable lampe connectée, pensée pour transformer la lumière de la maison en un geste. L’icône de 2023 revient avec des atouts inattendus.

Lampe donut VARMBLIXT : comment IKEA a créé une icône culte

Lancée en 2023, la collection VARMBLIXT explorait déjà la lumière émotionnelle à travers une vingtaine d’objets. Sa star : une lampe en verre orange, en forme de donut, qui fait office d’applique ou de lampe de table, vendue 49,99 € en France dans sa version actuelle non connectée. Verre ambré, lignes rondes et halo doux ont rapidement fait d’elle un symbole de design accessible.

Soufflée bouche, la lampe agit autant comme sculpture que comme source lumineuse, appréciée pour sa lueur rassurante pendant les longs mois d’hiver. Dans le même mouvement de retour aux icônes, IKEA a relancé la bibliothèque Guide des années 80 sous le nom BYAKORRE, autour de 130 € alors que des modèles d’époque se négocient jusqu’à 2 700 €. "Le sixième lancement de la collection NYTILLVERKAD sera disponible dans les magasins IKEA du monde entier et en ligne à partir de février 2025", a précisé Niels Gammelgaard sur Instagram, dans un message relayé par Grazia. En 2025, le fauteuil culte SOTENÄS, affiché à 199 €, a lui aussi déclenché des ruptures de stock en France.

Réédition 2026 : la lampe VARMBLIXT devient connectée et bluffante

Pour 2026, IKEA et Sabine Marcelis gardent la forme donut mais transforment VARMBLIXT en objet high-tech discret. La nouvelle version devient compatible Matter, se connecte au hub DIRIGERA et se pilote depuis l’application IKEA Home. Elle permet :

de changer température et couleur de la lumière, avec plus de 40 nuances possibles ;

de faire varier l’intensité, de la veilleuse cosy à l’éclairage plus tonique ;

de créer des scénarios automatiques via l’app, intégrés à la maison connectée.

Face à la version actuelle à LED fixe (environ 1,5 W pour 85 lumens), la VARMBLIXT 2026 passe d’un simple point d’ambiance à un vrai outil de confort visuel, capable d’adapter la lumière au télétravail, à une soirée série ou à un réveil en douceur. IKEA annonce un lancement européen à partir d’avril 2026, avec une mise en rayon au 1er avril en Suède ; la commercialisation en France est attendue dans cette même fenêtre. Le prix de cette version connectée n’a pas encore été communiqué.

Pourquoi cette VARMBLIXT 2026 pourrait affoler les fans d'IKEA

Entre le carton de la lampe donut en 2023, l’édition limitée BYAKORRE et le fauteuil SOTENÄS pris d’assaut, chaque réédition d’icône chez IKEA génère désormais un effet de ruée. Beaucoup de foyers pourraient préférer réserver un budget pour avril plutôt que se laisser tenter par des achats déco de soldes moins durables, en misant sur une pièce forte et évolutive.

Fixée au mur au-dessus d’un canapé, dans un coin lecture ou en tête de lit, la nouvelle VARMBLIXT promet d’ajuster l’ambiance au doigt et à l’œil tout en restant une lampe LED peu énergivore. IKEA a déjà annoncé que la collaboration avec Sabine Marcelis se prolongera avec un nouveau chapitre en 2027, de quoi renforcer encore le statut de future pièce de collection de cette réédition 2026.