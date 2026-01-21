IKEA sort cette enceinte design en édition limitée à moins de 50 € qui métamorphose le salon en plein hiver

Avez-vous remarqué comme les pièces paraissent vides une fois le sapin démonté et les guirlandes rangées ? En plein hiver, la lumière baisse, les couleurs se font discrètes et l’on rêve d’un détail qui réchauffe l’ambiance sans refaire toute la déco ni exploser son budget.

Cette année, c’est du côté d’IKEA que vient la surprise : une nouvelle enceinte Bluetooth portable baptisée SOLSKYDD, boule orange qui revendique autant son style que son son. Lancée en nouveauté 2026, en collection limitée, elle vise clairement les intérieurs en manque de bonne humeur colorée.

IKEA SOLSKYDD, l’enceinte qui réveille la déco en plein hiver

Imaginée par les designers Ola Wihlborg et Tekla Evelina Severin, cette enceinte affiche un diamètre d’environ 19 cm pour une silhouette arrondie aux accents seventies. Sa coque en plastique ABS est recouverte d’un tissu texturé, ce qui lui donne un côté objet design plus qu’appareil tech. Posée sur un buffet ou un bout de canapé, elle devient un petit soleil domestique plutôt qu’un simple haut-parleur.

La teinte orange, presque vitaminée, s’inscrit en plein dans la tendance dopamine decor qui mise sur des touches de couleur pour booster le moral. Grâce au support en métal fourni, la SOLSKYDD trône facilement sur un meuble ; avec la fixation murale incluse, elle se transforme en tableau sonore qui habille un mur nu, pratique quand chaque centimètre compte.

Une enceinte nomade pensée pour suivre chaque moment de la journée

Connectée en Bluetooth à un smartphone ou un ordinateur, l’enceinte diffuse musique, podcasts ou histoires audio en quelques secondes. Le bouton dédié à Spotify Tap permet de relancer instantanément sa dernière écoute, ou de lancer une nouvelle sélection adaptée à ses goûts, sans fouiller dans les menus du téléphone. Le mode multienceinte autorise la même chanson dans plusieurs pièces si l’on possède d’autres modèles compatibles IKEA.

Sa batterie rechargeable offre jusqu’à 24 heures d’écoute à 50 % du volume, de quoi laisser tourner une playlist du petit déjeuner au film du soir sans chercher une prise. On passe de la cuisine au coin lecture puis à la chambre en gardant la même ambiance sonore, sans câble qui traîne. L’indice IP20 rappelle en revanche que SOLSKYDD reste réservée aux intérieurs secs.

Prix, puissance et petits détails à connaître sur SOLSKYDD

Affichée à 49,99 € chez IKEA France, cette enceinte joue la carte du petit budget sans sacrifier l’essentiel. Avec une puissance de 9 W, une bande de fréquence comprise entre 87 et 18 000 Hz et un niveau sonore maximal de 81,5 dB, elle suffit largement pour sonoriser un salon de taille moyenne ou une chambre, en mode fond musical plutôt que soirée club.

Le corps en plastique ABS, recouvert d’un tissu polyester avec des détails en silicone, supporte bien la vie de tous les jours. Il faut en revanche penser à ajouter un câble USB‑C et un adaptateur secteur, vendus séparément, si l’on n’en a pas déjà à la maison. Pour un son plus musclé, la gamme propose aussi des modèles muraux de 29 cm (20 W, 69,99 €) et 45 cm (40 W, 99,95 €), là où cette version portable orange reste la plus ludique pour dynamiser un intérieur d’hiver.