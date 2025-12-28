Il attirerait la chance en 2026 : ce talisman mural un peu kitsch que les fans de déco accrochent avant le 31

Jour après jour, la lumière baisse, les pièces se grisent et l’on ressort les éternelles bougies pour réchauffer l’ambiance. Pourtant, un simple détail accroché au mur suffit parfois à changer le climat d’un salon ou d’une entrée, au point d’être vu comme un petit aimant à chance pour la nouvelle année. Ce n’est ni une guirlande ni un tableau, mais un objet symbolique qui capte immédiatement le regard.

En cette fin 2025, tous les fans de déco en parlent : ce talisman mural, longtemps jugé un peu kitsch, revient en force sur les murs français. On l’installe de préférence avant le 31 décembre pour placer 2026 sous le signe des bonnes ondes. Cet objet, c’est le ex-voto déco, revisité pour nos intérieurs.

Pourquoi l’ex-voto déco devient l’objet porte-bonheur star de 2026

À l’origine, l’ex-voto est une offrande matérielle déposée après un vœu ou en remerciement d’une faveur, souvent en forme de cœur, de main ou d’œil en métal doré ou argenté, accrochée dans les églises et lieux de pèlerinage. Transposé dans la maison, ce symbole d’amour, de protection et de gratitude quitte les sanctuaires pour s’installer au-dessus d’un buffet, d’une cheminée ou d’une tête de lit, comme un discret porte-bonheur du quotidien.

Depuis 2025, ces petits cœurs dorés et mains protectrices se multiplient dans les intérieurs minimalistes, bohèmes ou scandinaves. Le besoin d’objets qui racontent une histoire remplace la déco jetable, et les marques suivent : une mini-collection hiver 2025 chez Maisons du Monde a popularisé l’ex-voto déco, pendant que concept-stores, créateurs et brocantes proposent pièces anciennes ou revisitées, accessibles sans se ruiner.

Comment choisir son ex-voto déco mural avant le 31

Le choix commence par le symbole. Le cœur renvoie à l’amour et à la gratitude, idéal pour un salon familial. La main évoque une protection bienveillante près de l’entrée. L’œil apporte une vigilance rassurante dans un couloir ou un bureau. En métal doré ou en laiton, l’ex-voto accroche la lumière et anime un mur sombre ; en plâtre clair, il apaise une pièce déjà très colorée. L’idée est d’aligner la forme sur l’intention que l’on veut poser pour 2026.

Côté style, les modèles patinés chinés en brocante parlent aux amateurs d’esprit campagne chic ou bohème, quand les versions plus graphiques des enseignes grand public s’accordent aux intérieurs contemporains. Pour s’y retrouver, on peut s’inspirer de quelques repères simples :

pièce sombre : ex-voto doré ou laiton pour réfléchir la lumière ;

salon déjà très coloré : modèle clair, en plâtre ou métal peint ton pierre ;

bureau ou coin lecture : petit format discret, à garder bien en vue.

Où placer son ex-voto chez soi pour attirer la chance en 2026

À l’entrée, placé à hauteur d’yeux au-dessus d’un vide-poche ou près du miroir, l’ex-voto devient ce détail qui donne le ton dès le seuil, un signe de bienvenue et de protection. Dans le salon, il peut structurer une composition murale avec miroirs ronds et cadres anciens, ou trôner au-dessus de la cheminée, entouré de bougies naturelles et de céramiques. Les couleurs porte-bonheur de l’hiver – vert sauge ou eucalyptus, touches de doré, blanc cassé, rouge bordeaux en petites touches – renforcent encore son aura. Beaucoup choisissent de l’accrocher avant le 31 décembre en prenant quelques secondes pour formuler un vœu ou une gratitude silencieuse : un geste simple, mais qui ancre ce symbole dans la maison pour toute l’année à venir.