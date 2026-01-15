Introuvable puis revendue plus de 100 €, cette lampe IKEA culte revient en 2026 en version connectée à ne pas louper

En 2025, une petite lampe rose vendue 9,99 euros chez IKEA a déclenché quelque chose que personne n’avait vraiment vu venir. Viral sur TikTok, omniprésent sur Instagram, ce petit objet rond et pastel a transformé de nombreux salons en coin cocooning, quitte à disparaître des rayons en un temps record.

Une fois la rupture installée, les prix se sont envolés sur Vinted, Leboncoin ou eBay, certains exemplaires dépassant largement les 100 euros pour une lampe affichée à 9,99 euros en magasin. Dans ce contexte de culture de la rareté, l’annonce de son grand retour fait déjà parler : une version connectée et personnalisable est prévue pour 2026.

Pourquoi la lampe IKEA STRÅLA est devenue un objet culte

La star en question, c’est la lampe IKEA STRÅLA, imaginée par le designer suédois Gustaf Westman pour la collection hivernale VINTERFINT. Sa forme arrondie presque ludique et son rose pastel répondent pile à la tendance Dopamine Decor, cette envie de couleurs tendres qui rendent la maison plus joyeuse en plein hiver. Son aspect est "joyeux et réconfortant", explique Gustaf Westman, cité par MCE.

Au-delà du look, STRÅLA a été pensée pour le quotidien : deux niveaux d’intensité lumineuse pour passer d’un coin lecture apaisant à une simple veille d’ambiance, fonctionnement sur piles avec recharge via port USB-C intégré, et ampoule LED qui consomme jusqu’à 85 % d’énergie en moins qu’une ampoule classique tout en durant environ vingt fois plus longtemps. Résultat : vendue 9,99 euros, elle est vite devenue introuvable en magasin.

STRÅLA 2026 : une version connectée et personnalisable très attendue

Après cette première vague, l’enseigne suédoise prépare le retour de son objet culte. Comme l’annonce une nouvelle communication, la lampe reviendra en 2026 sous une forme connectée et personnalisable. De quoi laisser penser que STRÅLA s’inscrira encore davantage dans ces intérieurs où l’éclairage se règle au millimètre en fonction des moments de la journée et des envies d’ambiance.

Le timing n’a rien d’anodin : en début d’année, quand les guirlandes de Noël ont disparu et que les ciels restent gris, beaucoup cherchent à réchauffer l’atmosphère sans refaire tout le salon. Un seul accessoire bien choisi peut suffire, surtout s’il combine couleur douce, lumière tamisée et petit effet design. STRÅLA trouve alors sa place sur un chevet, un bout de canapé ou un bureau pour signer l’ambiance en douceur.

Prix, usages et astuces pour profiter vraiment de la lampe IKEA STRÅLA

Techniquement, la lampe a déjà de sérieux atouts : sa LED intégrée, moins gourmande en énergie, peut aider à maîtriser la facture d’électricité tout en évitant de changer d’ampoule trop souvent. Sa lumière douce, avec deux niveaux d’intensité, convient aussi bien à un coin lecture, qu’à un bout de canapé ou à une chambre d’enfant en veilleuse.

Reste la question du prix. La première édition, vendue 9,99 euros, montrait qu’un petit objet design signé pouvait rester très accessible, avant que la pénurie ne fasse flamber les annonces à plus de 100 euros sur les plateformes de revente. Pour le retour 2026, beaucoup guetteront donc les stocks en magasin plutôt que de céder à la tentation de payer dix fois plus pour cette icône rose devenue symbole de déco joyeuse.