J'ai testé un cours de cocktails à l'Atelier des Chefs !

L'Atelier des Chefs, un loft à la new-yorkaise

Au fond d'une cour, immenses baies vitrées, verrière lumineuse, plusieurs espaces cuisine, une librairie, une épicerie fine qui sélectionne des produits fins : confitures, miels, huile d'olive, thés...

Avec ma copine Victoria, le rendez-vous est pris pour concocter des recettes de cocktails inédites et des tapas savoureux dans un loft à l'américaine de 250 m2.Vendredi, 19h, une ambiance sortie de bureau prédomine. La clientèle ? Des trentenaires à la cool, qui se retrouvent dans une atmosphère conviviale et décontractée.90 personnes se pressent ce soir là. Trop de monde à notre goût, car il va falloir patienter devant chaque atelier...

...Heureusement, c'est l'occasion de faire desrencontres et de papoter avec son voisin, qui nous aide à doser notre mojito...