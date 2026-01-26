Je veux être chic mais j'ai plus de fric...

Avec les fêtes qui arrivent, on se sert la ceinture... C'est bien mignon ce cadeau pour Romane, Gaston et tous les autres... Mais je m'habille comment moi si je n'ai plus un rond ?Elleadore vous a déniché des fringues sympas, pour être chic sans trop de fric !

Vive l'or !

Couleur tendance et festive : le doré ! On vous a choisit le haut et les chaussures qui iront très bien avec un pantalon noir ou un pantacourt. Le tout accessoirisé avec un collier et maquillée avec des touches or. Vous allez briller !Bustier : 19,90 eurosBabies : 24,90 euroswww.promod.fr La classique petite robe noire

Elle est indémodable. C'est l'indispensable à avoir dans son armoire. Simple et chic avec de jolis escarpins léopard et un petit boléro. Un look très mimi à mini prix !- Robe Morgan : 22,50 euros au lieu de 45 euros- Boléro : 31,50 euros au lieu de 45 euroswww.laredoute.fr Le smoking : so class !

Il est le must have de l'hiver. Les femmes ont un look androgyne. Parfait avec une petit chemise blanche, un débardeur ou sans rien ! Effet chic et sexy garanti !Smoking Viktor and rolf chez H&M : 100 eurosSur le site de H&MViktor and Rolf sur elleadore.--> Le look pirate est smart !

Corsaire Athé, deuxième ligne (moins chère) de Vanessa Bruno. Comment s'habiller chez un couturier sans se ruiner ? Une coupe originale dans de belles matières : laine et flanelle. On le porte avec un joli haut et des talons. Look tendance habillé. Athé, Vanessa Bruno : 80 euroswww.yoox.fr

Conclusion"Ce soir je serai la plus belle pour aller danser..." Pas besoin de se ruiner pour être tout en beauté. Il suffit de fouiner pour trouver le vêtement dont vous rêvez. Ce ne sont pas nos hommes qui vont râler !

