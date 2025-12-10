Joint de baignoire qui fuit : cette méthode express évite la casse du carrelage avant le dégât des eaux

L'hiver s'installe, la vapeur monte de la baignoire et on rêve d'un bain qui dure… jusqu'au moment où l'on aperçoit une auréole au pied du tablier ou une flaque sournoise au sol. Le réflexe est souvent le même : panique légère, et cette question qui trotte dans la tête. Faut‑il faire venir un plombier et casser le carrelage pour régler un simple joint qui fuit autour de la baignoire ?

Bonne nouvelle, dans la grande majorité des cas, il est possible de refaire joint baignoire sans toucher au carrelage ni démonter quoi que ce soit. En misant sur les bons gestes et un peu de méthode, on retrouve une étanchéité nette tout en gardant la salle de bain parfaitement utilisable. Ce qui surprend le plus, c'est à quel point ce chantier impressionnant sur le papier peut se transformer en petite mission d'une soirée.

Repérer un joint de baignoire fatigué avant les gros dégâts

Un joint baignoire qui fuit ne se limite pas à quelques gouttes perdues. L'eau qui s'infiltre entre la baignoire et le mur finit par attaquer le plâtre, le bois ou le plancher de l'étage inférieur. Les premiers signaux sont souvent discrets : fines traces d'humidité au bas du carrelage, joint qui se décolle par endroits, zones devenues collantes au toucher, odeur de renfermé après chaque douche.

Quand le joint noirci présente des fissures ou des petits trous, l'étanchéité autour de la baignoire n'est plus assurée. Attendre que l'eau passe franchement chez le voisin pour réagir expose à des réparations lourdes, voire à l'apparition de champignons dans les cloisons. Agir dès les premiers signes permet au contraire de se contenter d'un simple remplacement de joint silicone, rapide et sans casse.

Refaire un joint de baignoire : la méthode express sans tout casser

La première étape consiste à retirer l'ancien joint en ménageant la baignoire. Un cutter à lame fine ou un petit grattoir suffit, à condition de tenir la lame légèrement inclinée pour glisser sous le silicone sans rayer l'émail ni le carrelage. On progresse par petits segments, en tirant doucement sur le joint pour le décoller. Une fois le gros retiré, il reste toujours des résidus tenaces à éliminer.

Pour préparer une surface impeccable, on termine par un bon nettoyage. Un chiffon imbibé d'acétone ou d'alcool à brûler dissout les dernières traces de silicone, surtout dans les angles où l'eau stagne. La zone doit ensuite être parfaitement sèche avant de poser le nouveau cordon, quitte à passer un coup de sèche‑cheveux à puissance modérée. Avec ce matériel basique, tout le monde peut se lancer :

cartouche de silicone sanitaire spécial salle de bain ;

spécial salle de bain ; pistolet extrudeur simple ;

ruban de masquage pour délimiter le futur joint ;

chiffons propres pour essuyer et lisser.

Un geste précis pour une étanchéité durable autour de la baignoire

Pour une étanchéité baignoire mur nette, on pose le ruban de masquage de part et d'autre de la jonction, à la largeur souhaitée du joint. Le pistolet permet ensuite d'extruder un cordon régulier en avançant lentement, sans à‑coups. On lisse aussitôt avec un doigt mouillé dans l'eau savonneuse ou une petite spatule, en un seul passage souple. Il suffit enfin de retirer délicatement le ruban quelques minutes plus tard et de laisser sécher au moins 24 heures avant de remplir la baignoire.

Quelques pièges gâchent souvent tout : lisser en appuyant trop fort, ce qui affaiblit le cordon, poser un nouveau joint sur un ancien mal gratté ou travailler alors que la zone est encore humide. Mieux vaut prendre cinq minutes de plus que devoir recommencer quelques semaines plus tard pour cause de nouvelle fuite d'eau. Ensuite, un simple réflexe après le bain, essuyer les bords et aérer quelques minutes, suffit à garder un joint souple pendant des années.