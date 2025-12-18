Jysk : cette chaise scandinave à moins de 50 € change tout dans le salon, les fans de déco pinterest se l'arrachent

Refaire un salon sans vider son compte en banque tout en obtenant une ambiance digne des photos Pinterest reste souvent un vrai casse-tête. Entre les fauteuils à plusieurs centaines d’euros et les chaises basiques peu inspirantes, trouver une assise déco pour un coin lecture ou près de la table basse demande de guetter les bons plans au bon moment.

Dans les rayons de JYSK, une chaise design JYSK coche justement toutes ces cases : la THORUP, en tissu beige et pieds acier effet chêne, affichée à 45 € au lieu de 89,99 €, soit une réduction de 50 % annoncée jusqu’au 31 décembre 2025. De quoi faire dire "Je n’y croyais pas à 45 €", titre mis en avant par la rédaction de Peaches, tant le rapport style/prix change la donne pour un salon tendance.

Chaise design JYSK THORUP : un look scandinave très Pinterest

Avec sa silhouette épurée, la chaise THORUP JYSK mise sur les codes du style scandinave : tissu beige lumineux, lignes simples et pieds en acier aspect chêne qui rappellent le bois clair. Cette combinaison crée une atmosphère douce et actuelle, proche des intérieurs que l’on voit sur Instagram ou Pinterest, entre salons minimalistes et coin lecture cosy.

Autour d’une table basse, près d’une bibliothèque ou en siège d’appoint à côté du canapé, la THORUP trouve facilement sa place. Son coloris neutre se marie avec un parquet miel, un canapé gris clair ou un tapis en jute, sans voler la vedette au reste de la déco. Pour un petit salon, son format visuellement léger aide à structurer l’espace sans l’alourdir.

Confort, finitions et promo : ce que cache la THORUP à 45 €

Côté confort, THORUP ne se limite pas à son look. L’assise rembourrée et le dossier enveloppant reposent sur une mousse de 18/20 kg/m³, pour un moelleux appréciable à l’heure du café ou des longues discussions entre amis. La structure en contreplaqué, les pieds en acier effet chêne, environ 6 kg sur la balance et une charge maximale annoncée de 110 kg offrent une assise à la fois maniable et rassurante. Le tissu polyester beige se veut facile à vivre, tandis que la certification FSC 100 % garantit une gestion responsable des matériaux boisés.

La promotion en cours, qui fait passer le prix de 89,99 € à 45 €, place clairement la THORUP sous la barre des 50 €. JYSK mise aussi sur des services pratiques : montage simple avec notice disponible en ligne, retour sans limite de temps en magasin, garantie prix 30 jours et plusieurs options de livraison ou de retrait. Concrètement, l’expérience d’achat s’articule autour de :

un retrait click&collect gratuit ou une livraison à domicile via transporteur,

une chaise livrée avec seulement les pieds à assembler,

la possibilité de rapporter le produit en magasin si l’on change d’avis.

THORUP ou PURHUS : quelle chaise design JYSK pour votre salon ?

Pour celles et ceux qui veulent un rendu encore plus cocoon, JYSK propose aussi la chaise PURHUS JYSK. Ce modèle blanc cassé/noir affiche un design minimaliste scandinave, avec accoudoirs enveloppants, dossier ergonomique et rembourrage généreux en mousse de polyuréthane, complété par un rembourrage polyester dense de 24 kg/m³. Vendue 50 € la pièce au lieu de 84,99 € selon une promotion annoncée jusqu’au 22 septembre 2025, cette chaise en polyester et acier noir, légère avec ses 5,75 kg et donnée pour une charge maximale de 110 kg, obtient une note moyenne de 4,8 sur 5 sur 53 avis, avec plus de 90 % de commentaires cinq étoiles. Commandée en ligne par lot de deux (soit 100 € le lot) et proposée avec click&collect gratuit, retour sans limite de temps, garantie prix 30 jours et livraison soignée, PURHUS s’utilise aussi bien autour de la table que comme petit fauteuil d’appoint dans le salon, en complément ou en alternative à la THORUP pour un coin détente très confortable.