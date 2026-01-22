Entre Diego et Sid, c'est l'amour fou © 2005 Twentieth Century Fox

Tout le monde descend...

Vous avez déjà vu un mammouth qui se prend pour un opposum ?

L'histoire. Pour Manny, Diego et Sid les choses se compliquent... Avec le réchauffement de la planète, le barrage de glace qui retient l'océan risque de s'effondrer. Leur seule chance de s'en sortir : se rendre à l'autre bout de la vallée. La route va être longue...

Les 3 fidèles acolythes. Manny, le mammouth veut des enfants. Il a peur d'être le dernier de son espèce. Ellie va lui redonner le sourire... Diego, le tigre cache un terrible secret. Son image de dur va en prendre un coup ! Sid, le paresseux veut être respecté. Du respect, il va en avoir...

De nouveaux venus... Ellie, " mamouthossum " un peu olé olé fait son entrée. Accompagnée de deux opossum Crash et Eddie, très agités.

Sans oublier... Scrat, le rongeur fou toujours à la poursuite de SA noisette ! Rien ne saura l'arrêter !

On prend les mêmes et on recommence ! Gérard Lanvin, Vincent Cassel et Elie Semoun n'ont pas hésité à reprendre leur voix pour ce 2ème volet. On adore la voix craintive de Diego (alias Vincent Cassel) face à l'eau...

Des bonus à gogo. Un court métrage hilarant " Il était une noix " mettant en scène Scrat et sa noisette. Dans l'édition collector, un dvd entier de bonus givrés : les coulisses de l'animation, courts métrages, jeux avec les personnages... et bien d'autres !

Une belle vérité. Qui a dit que les dessins animés racontaient n'importe quoi ? L'âge de glace nous plonge en plein cur du problème : le réchauffement de la planète. Une bonne occasion de discuter en famille !

L'âge de Glace 2 - Durée : 1h27 - Edition simple : 19,99 euros - Edition collector : 24,99 euros