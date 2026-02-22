L'avez-vous gardé ? Ce bijou XXL des années 2000 devient la pièce la plus convoitée en 2026

En février 2026, le collier XXL coloré des années 2000 s’impose à nouveau dans les looks de ville, à mille lieues du quiet luxury beige. Entre nostalgie Y2K, dopamine dressing et astuces pour le porter sans faire ado, cette pièce joyeuse pourrait déjà dormir dans votre boîte à bijoux.

Vous vous souvenez peut‑être de ce grand tri de 2010, quand vous avez relégué vos bijoux fantaisie au fond d’un tiroir en jurant que ces couleurs criardes ne reviendraient jamais. En février 2026, magazines et réseaux sociaux affichent pourtant les mêmes éclats pop, comme un retour en pleine lumière de cette époque qu’on croyait enterrée. Et si la pièce la plus recherchée de 2026 se cachait justement dans ce tiroir ?

Ce revenant, c’est le collier XXL coloré, ce collier à grosses perles que beaucoup appelaient le collier de nouilles dans les années 2000. Autour du cou des héroïnes de Lizzie McGuire ou dans la cour de récré, il s’affichait en plastique fluo, volume au maximum. En 2026, il quitte la case souvenir pour devenir la nouvelle star des looks de ville, réponse joyeuse au minimalisme beige du quiet luxury. Reste à savoir comment le remettre sans rejouer vos photos de classe de 2004.

Le retour du collier XXL coloré, star oubliée des années 2000

Bien des années plus tard, ce collier façon bonbon revient porté haut et fier. Après des années de chaînes fines et de pendentifs quasi invisibles, l’envie de volume et d’impertinence explose : le bijou ne se contente plus de souligner une tenue, il la construit, il encadre le visage, il attire volontairement tous les regards.

Ce basculement n’a rien d’anodin : après la mode du quiet luxury, ces silhouettes en beige et gris qui rassuraient mais finissaient par lasser, beaucoup ressentent un besoin de couleurs fortes. Le collier XXL coloré devient une forme de dopamine dressing, un antidépresseur visuel qui réveille un pull sage ou un manteau sombre. Sur TikTok, la Gen Z l’adopte sans complexe et donne des idées aux Millennials qui ressortent leurs vieux souvenirs.

À quoi ressemble le collier à grosses perles version 2026 ?

Version 2026, le collier à grosses perles n’a plus grand‑chose à voir avec la pacotille qui se cassait en plein cours de maths. Les perles deviennent irrégulières, texturées, parfois mêlées à du bois ou à de la céramique. Les rangs sont épais, les maillons surdimensionnés : autour du cou, c’est presque une petite sculpture portable.

La différence se joue aussi dans les matériaux : résine artisanale, verre soufflé, céramique émaillée ou éléments recyclés apportent du poids, un toucher froid, des reflets profonds. Des créateurs maison comme indépendants s’amusent à assembler perles vintage et chutes de matières, transformant ce souvenir d’adolescence en pièce unique, presque couture, que l’on porte fièrement à l’âge adulte.

Comment porter le collier XXL coloré aujourd’hui sans faire ado

Pour l’adopter dès maintenant, la règle est simple : collier exubérant, tenue sobre. Sur un t‑shirt blanc, une chemise d’homme ou un blazer noir, il suffit d’un rang de perles multicolores pour métamorphoser le look sans effet déguisement. Coiffure tirée, maquillage léger, le reste reste en retrait pour le laisser parler. Avant d’acheter, fouillez vos boîtes à bijoux : un ancien collier un peu lourd, aux perles denses et au fermoir travaillé, peut se contenter d’un réenfilage ou d’une chaîne neuve. Entre DIY, seconde main et souvenir précieux, cette “vieillerie” peut devenir votre trophée de bonne humeur pour tout l’hiver.