Le Toy Boy du mois

Il est loin le temps où le petit Justin se dandinait aux côtés de ses potes de Nsync... Aujourd'hui, sur le marché des beaux mâles hollywoodiens, le leader, c'est lui. Tatoué, pote avec quelques rappeurs en vue comme Pharrell Williams et Snoop Dog, le beau Justin a de quoi nous faire pétiller les yeux...

Comment ne pas craquer devant cette bouille d'ange, dotée (excusez du peu) d'un corps d'athlète ?!! Séparé de Cameron Diaz depuis deux mois, le beau gosse des charts n'a que l'embarras du choix...De Paris Hilton à Alyssa Milano...

Après une histoire de deux ans aux côtés de la belle Cameron Diaz, Justin s'offre un début d'année sabbatique au cours duquel les petites chéries défilent... Nous ne comptons plus ses partenaires d'un soir. De Paris Hilton à Alyssa Milano, toutes veulent tâter du loulou ! Ce qui ne semble pas trop déranger notre beau mâle, toujours ouvert à la tchatche !Attention, tout de même ! Aperçu lors du dernier festival de Sundance au bras de Jessica Biel (sa partenaire dans " Black Snake Montain ", son dernier film), de folles rumeurs courent sur une relation possible entre le chanteur et l'actrice... Il est, donc, plus que temps de passer à l'action si coincer le blondinet dans vos filets apparaît dans vos résolutions 2007 ! Pour cela, rien de plus difficile : être blonde (il aurait quitté Cameron pour des raisons de coloration en brunette), se gaver de junk food (sans prendre un gramme) et vous repasser, non-stop, son dernier album au titre plus qu'évocateur : " Future sex - Love sounds " (ce qui devrait plus que le flatter, le coco est assez sensible à ça !)

Céline Martin