Les Bains du Marais, une pause orientale !

Les bains du Marais 31-33 rue des Blancs Manteaux 75004 Paris Tél : 01 44 61 02 02Tous les renseignements sur lesbainsdumarais.com

Poussez la porte et vous vous retrouvez dans un lieu... splendide. Dépaysement garanti en plein coeur de Paris. Tons chauds, matières brutes et accueil sympathique... Tout est fait pour vous mettre à l'aise, dans un cadre très intimiste.

Détente et oubli

Les Bains du Marais proposent tout ce qu'il faut pour se détendre et être jolie. Coiffeur, soins esthétiques, hammam, sauna... Le plus : un restaurant pour faire une pause gourmande dans votre journée de princesse.

Une multitude de formules pour combler ces majestés

Chacune compose son programme. De nombreuses formules sont proposées selon vos envies :- journée découverte : hammam /sauna. 35 euros, idéale pour une première approche si vous ne connaissez pas.- journée beauté : hammam / sauna, gommage et massage. 70 eurosUne formule vraiment sympa à prix raisonnable. Vous ressortirez zen et aurez la peau d'une douceur... incroyable ! - massage à 4 mains. 135 euros.Une expérience à tester. Quatre petites mains rien que pour vous faire du bien. Le rêve !- journée future maman : gommage corps, massages huiles essentielles, soin visage purifiant, manucure et pédicure, shampoing brushing. 255 eurosTout un programme pour être cocoonnée. C'est bébé qui va apprécier. Rien que pour ça on aimerait être enceinte !Quelques exemples parmi tant d'autres, tous aussi sympathiques. Mais vous pouvez également profiter de soins à l'unité.

Les hommes aussi sont admis !

Ils ont le droit au bonheur eux aussi ! Pour le hammam et le sauna, des jours leurs sont réservés. Sinon, vous pourrez y aller ensemble le mercredi et le week-end.

Maillot obligatoire, bien évidemment. Coiffure et soins leurs sont aussi ouverts. De plus en plus coquets nos hommes !

Une des meilleures adresses de spas !Un endroit féerique dans lequel vous oublierez tous vos soucis. Allez-y avec votre meilleure amie pour vous détendre. Zen et bien-être garantis...