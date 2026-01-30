Qui ?Elle, c'est l'une des plus grandes voix du gospel contemporain. En 1983, elle a quand même fait les premières parties de Ray Charles ou de James Brown " Soul, Peace & Love ", son septième album est sorti en janvier. Liz est donc loin d'être une débutante. Tenue de scèneSobre, impeccable et sans artifice. Notre diva porte une longue tunique noire. La grande classe. L'équipe de choristes et de musiciens derrière elle est sur son 31.

PublicImpossible de déterminer une moyenne d'âge. Devant moi, se trouve une femme, la soixantaine, qui se dandine sur son siège. Quant à ma voisine d'accoudoir, la vingtaine à peine, elle n'arrête de chanter. Dans cette énorme salle, il y a même une école de chant qui a passé tout le concert à danser à droite de la scène, avant de venir interpréter quelques morceaux avec Liz Mc Comb, pour le final.

AmbianceEnergique et bon enfant. J'avais l'impression de faire partie d'une grande famille en assistant à ce concert. Ce qui se concrétise vraiment au moment de la dernière chanson, lorsque Liz laisse son micro à plusieurs personnes. Sinon, durant tout le show, les gens sourient, se lèvent pour battre le rythme ou chanter avec Liz Mc Comb.

PrestationDécoiffante et surprenante. Liz démarre au piano, d'une voix chaude et solennelle, deux secondes après, tout s'emballe. Le chant monte en puissance, sa voix devient plus rauque. Impressionnant. J'en avais des frissons. Ce soir-là, plusieurs invités, comme le rappeur français Oxmo Puccino, ont créé la surprise en rejoignant l'artiste sur certains morceaux. Une grande famille, je vous dis !

A la sortieCette fois-ci ma voix et toujours-là. Par contre, mes mains sont en compote. Je suis sereine et de bonne humeur.

Sur le webwww.lizmccomb.com