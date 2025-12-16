Luminaires en rotin : cette nouvelle suspension artisanale les remplace partout en 2025, adoptez-la sans tarder

Dans beaucoup de salons français, la fameuse suspension en rotin trône encore au-dessus de la table comme si rien n’avait changé. Elle a incarné la slow déco bohème, rassurante et naturelle, au point de devenir presque invisible tant on l’a vue partout. Cet hiver pourtant, un autre matériau artisanal commence à capter tous les regards et à faire bouger les lignes au plafond.

Les tendances luminaires 2025 misent sur plus de clarté, des reflets assumés et une vraie présence décorative. On voit ce nouveau chouchou s’installer en tête de gondole chez Maisons du Monde, AM.PM, Zara Home, IKEA ou encore SKLUM, souvent à partir de moins de 35 €. Une nouvelle star lumineuse est en train de détrôner le rotin, en douceur mais sûrement.

Suspensions en verre soufflé : pourquoi elles prennent la place du rotin

Le rotin a dominé plusieurs années, porté par l’esprit bohème et le style scandicraft. Les mêmes suspensions ajourées se retrouvaient dans les maisons de campagne, les intérieurs scandinaves et les studios urbains, jusqu’à l’overdose. Son autre limite saute aux yeux en plein hiver : ces abats-jour en vannerie filtrent énormément la lumière et la pièce reste souvent trop sombre quand le jour tombe tôt.

À l’inverse, les suspensions en verre soufflé misent sur la transparence et les jeux de reflets. Globe opalin tout doux, sphère irisée, cloche torsadée presque sculpturale, chaque forme capte la lumière et la projette sur les murs. Le verre bullé ou nervuré crée un relief discret, les versions pastel ou fumées enveloppent la pièce d’une clarté chaleureuse. On obtient un minimalisme élégant, plus lumineux qu’un luminaire en rotin, sans perdre le côté cocon recherché en décembre.

Bien choisir sa suspension en verre soufflé selon la pièce

La bonne nouvelle, c’est qu’un simple changement de plafonnier peut suffire à moderniser tout un espace. Le verre soufflé s’adapte facilement à une déco classique, contemporaine ou vintage, surtout quand on joue la carte des bonnes proportions et de la bonne hauteur. Dans l’entrée, une petite boule de verre clair ou légèrement fumé accueille les invités sans alourdir le volume. Au-dessus de la table de salle à manger, un grand globe opalin suspendu assez bas crée un halo parfait pour les dîners d’hiver.

Pour y voir clair, on peut s’inspirer de ce schéma simple :

Salon : composition de plusieurs suspensions en verre soufflé à différentes hauteurs pour un effet bouquet lumineux.

à différentes hauteurs pour un effet bouquet lumineux. Chambre : applique ou lampe de chevet en verre laiteux, lumière douce propice au repos.

Cuisine : suspension bulle au-dessus de l’îlot ou du plan de travail, pour une clarté franche.

Couloir : petite boule de verre teinté qui donne enfin du caractère à ce passage souvent oublié.

Verre soufflé et matières naturelles : le bon mix sans bannir le rotin

Adopter le verre ne signifie pas jeter tout ce qui est en rotin. Beaucoup gardent leurs fauteuils, paniers ou miroirs tressés, et confient simplement le rôle principal au plafond aux suspensions en verre soufflé. Ce matériau se marie particulièrement bien au bois massif, au laiton brossé, au lin, au travertin ou à la céramique brute, créant cette ambiance cocooning chic décrite dans les collections automne-hiver 2025.

Pour un rendu plus personnel, certains multiplient les sources lumineuses : une suspension en verre soufflé au centre, complétée par une lampe de table en céramique ou en métal et un lampadaire discret. D’autres glissent une guirlande à LED dans un globe transparent ou chinent des modèles vintage en verre soufflé en brocante, histoire d’ajouter une pièce unique sans exploser le budget. De quoi offrir à son salon une lumière plus vivante et actuelle tout l’hiver, tout en conservant la douceur des matières naturelles.