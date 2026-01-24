Lune de miel : pourquoi ne s'en contenter que d'une ?!

Pleine lune, lune rousse, lune noire, les cycles lunaires immuablement s'enchaînent et pourquoi la " Lune de Miel " ne deviendrait-elle pas à son tour cyclique ?

En effet, lorsque l'on sait à quel point, nous les femmes, sommes caractériellement sensible à la Lune et à ses cycles, on serait tenté de penser qu'une Lune de Miel régulière ne pourrait que nous adoucir ! (hé hé !)

Alors, si nous décrétions qu'à partir d'aujourd'hui, la Lune de Miel rejoint les cycles lunaires, disons... à raison d'une tous les deux ans ?!

Trêve de plaisanterie !

Pris dans le tourbillon de notre quotidien, entre nos obligations et nos responsabilités, nous mettons souvent de côté une chose qui nous paraît solide et non altérable : notre couple... Or, nous savons que le quotidien, le manque d'attention, de communication, d'intimité peuvent éroder progressivement notre relation. L'écart se creuse subrepticement, à notre insu, et on laisse s'échapper quelque chose pendant que l'on regardait ailleurs... Voilà pourquoi il est important et nécessaire d'accorder à son couple de nouveaux moments d'intimité, de complicité et de partage !!

Alors, hop ! On confie les enfants à leurs grands-parents, on les envoie chez des amis ou en colonies de vacances (maintenant que l'on sait que c'est bon pour eux !), et on se réserve un séjour (via l'Internet, plus d'excuses !) pour deux dans un endroit qui nous change de l'ordinaire

Ces moments passés ensemble doivent permettre à la relation de se régénérer : on se redécouvre intellectuellement et physiquement, on pratique des activités communes (sports, visites, randonnées, ...) Cela permet de retrouver l'Autre tel qu'on l'a connu, et surtout de le revoir tel qu'il nous a séduit, c'est-à-dire sans être, ni l'un, ni l'autre, parasité par les petits tracas du quotidien.Accorder du temps à son couple, c'est à la fois bon pour l'image de Soi : on n'est plus seulement le parent, la maîtresse de maison (ou la maîtresse tout court, d'ailleurs !), on redevient un individu à part entière.Et, c'est à la fois une nouvelle marque de respect pour sa relation et donc une nouvelle marque d'engagement vis-à-vis de son conjoint : donc, une preuve d'Amour... !