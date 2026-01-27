Magazine / Paris / Autour de Christophe Robin"

Christophe Robin rassemble autour de lui des experts. CÒest le nouveau concept de maison de beauté, mis en place par le célèbre coloriste, chouchou des stars, nichée au fond dÒune impasse de la rue Guénégaud. Soins de beauté, massage, ostéopathie, pédicurie médicale, salon de coiffure, espace mode, et coin repas, tout est prévu pour y passer un délicieux moment de détente et de bien-être et se remettre entre les mains de savants spécialistesÅ. Autour de Christophe 9 rue Guénégaud 75006 Paris. Musique : Artiste Ripley Album La musique de paris dernière Vol 5 Titre Light my fire Ref Naive