Magazine / Tendance / Couleurs Terre

Mis à jour le 27 janvier 2026
Du gris anthracite, du taupe ou encore du vert kaki colorent les collections de cet automne-hiver 2006. Les couleurs terres sont reines, elles apportent à la silhouette une allure chic et sport, en harmonie avec la saison.Musique : Artiste Sean Lennon Album Friendly Fire Titre Spectacle Réf Emi

