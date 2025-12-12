Maisons du monde : ce coffret en grès à 29,99 € va rendre vos pauses gourmandes d’hiver totalement irrésistibles

Quand le froid s’installe et que la nuit tombe tôt, la moindre tasse de chocolat chaud devient un petit moment de bonheur. Au rayon art de la table, un objet attire l’œil des amateurs de cocooning : ce coffret mug et boîte à biscuits Maisons du Monde déniché à 29,99 €, pensé pour accompagner chaque goûter de la saison.

Il s’agit du duo mug et boîte à biscuits en grès Ginger, habillé de blanc, rouge et marron, les codes d’une déco de Noël chaleureuse qui reste parfaite tout l’hiver. Un set à la fois déco et pratique, qui transforme la simple pause boisson en rituel réconfortant. On comprend vite pourquoi il fait parler de lui.

Le coffret Ginger qui réchauffe la pause goûter

Ce coffret mug et boîte à biscuits en grès affiche un look très "pain d’épices", avec ses teintes blanc, rouge et marron qui créent instantanément une ambiance cosy sur la table du salon. Le grès apporte du poids en main, une vraie impression de solidité, tout en gardant bien la chaleur des boissons. L’ensemble mesure environ H 17,8 x L 20 x P 22,5 cm pour un poids d’un peu plus de 2,15 kg, de quoi rester bien stable sur un plateau.

La boîte assortie, prévue pour un usage alimentaire, accueille sablés, pains d’épices ou spéculoos et les garde à l’abri de l’air grâce à un joint en silicone. Le mug, lui, se prête au chocolat chaud, au café latte ou au thé épicé. Posé en permanence sur une table basse, ce coffret devient la pièce maîtresse d’un coin goûter prêt à servir à tout moment.

Un coffret pratique à moins de 30 € pour toute la saison

Affiché à 29,99 €, ce coffret Ginger se place dans la catégorie des idées cadeaux cocooning à petit prix, tout en offrant une vraie qualité de matière. Le grès résiste bien aux utilisations répétées, idéal quand les boissons chaudes s’enchaînent tout l’hiver. Seule précision utile au quotidien : le coffret ne passe pas au micro-ondes, mieux vaut donc réchauffer les boissons dans un autre récipient avant de les verser dans le mug.

Ce duo fonctionne autant pour les grandes tablées que pour les moments en solo. Quelques idées de rituels gourmands tout l’hiver :

un chocolat chaud moussu et des biscuits épicés après une promenade dans le froid ;

un thé parfumé et des sablés maison pendant une séance de télétravail ;

un café latte fumant devant une série, avec la boîte remplie de cookies ;

un petit-déjeuner de fête, mug de café et brioche dorée à portée de main.

Une idée cadeau cocooning pour des pauses gourmandes tout l’hiver

Ce coffret cadeau gourmand Maisons du Monde coche toutes les cases du présent qui fait plaisir sans risquer le faux pas. Il parle autant aux amateurs de thé et de café qu’aux fans de biscuits faits maison ou de vaisselle de Noël. Pour un Secret Santa, un collègue, un proche qui adore décorer sa cuisine ou un étudiant en quête d’un coin chaleureux, le duo Ginger apporte une touche cosy immédiate.

Glissé sous le sapin ou offert en simple attention d’hiver, il suffit de remplir la boîte de sablés, d’ajouter un ruban autour du coffret et une petite carte pour en faire un cadeau très personnel. Ceux qui le gardent pour eux y trouveront un allié du quotidien : posé près du canapé ou du bureau, ce coffret mug Noël signé Maisons du Monde accompagne les pauses gourmandes tout l’hiver, du dimanche matin au plateau télé du soir, sans faire exploser le budget.