Marre de mes collègues !

Les conseils clés pour supporter ses collègues toute la journée et surtout ne pas en faire un drame, Allez, hop ! On réagit et on en rit !

En route pour la visite de la Galerie des Portraits !

La langue de vipère

Manquant de confiance en elle, elle cherche en permanence à se faire remarquer en attirant l'attention, et là, tout est bon : critiques permanentes de préférence dans le dos des intéressés, colportages et ragots en tout genre ! Lectures privilégiées : Voici, Voilà ! et autre presse people !!Sa phrase fétiche : " D'habitude je n'aime pas dire du mal des autres, mais là... "

Comment éviter son venin ! : Ne jamais lui faire confiance, et n'aborder que des sujets sans importance ! Si elle commence à dénigrer une personne devant vous, pourquoi ne pas lui proposer de l'appeler de façon à se qu'elle puisse lui parler en face... ?!

Le moulin à paroles

Une des pires lorsqu'il s'agit de travailler avec elle !! Elle dit tout et n'importe quoi pour combler le silence. Il s'agit souvent de personnes vivant seules ou souffrant de solitude intérieure, qui recherchent l'attention et à être accepté par tous.Sa phrase fétiche : " Bla-bla-bla... ! "

Comment lui fermer le clapet ! : Garder son calme et lui signifier clairement qu'elle se répète ou encore lui assurer que ce qu'elle vous raconte ne vous intéresse pas plus que ça... ! Cela peut la blesser mais la prochaine fois, elle cherchera une autre oreille compatissante !! Ou encore, lui trouver l'adresse d'un bon psychologue !

Monsieur " Oui, mais... " :

Il trouve toujours un défaut à tout ! Le comportement, l'apparence, le travail... Il pose des " mais " partout, n'est jamais satisfait : il est tout simplement...jaloux Sa phrase fétiche : " C'est une bonne idée, mais... "Comment en sourire ! : Tout d'abord, essayer de comprendre les raisons de cette jalousie et ne pas se laisser miner par son négativisme ! Inutile de chercher à analyser ses critiques, elles sont, la plupart du temps, infondées !Allez, on lui sourit gentiment sans s'énerver...et on laisse glisser !

La Calamity Jane de la gaffe

Elle ne se rend pas forcément compte de ses maladresses : elle parle plus vite qu'elle ne réfléchit, et commet impairs sur impairs... ! Sa phrase fétiche : " Alors, c'est pour quand l'accouchement ? "...à quelqu'un qui n'est pas enceinte... !Pourquoi s'en passer ? ce sont des personnalités, soit très émotives qui, ayant tellement peur de mal faire, provoquent les catastrophes inconsciemment, soit des caractères très distraits !Quoiqu'il en soit, elles ne sont pas vraiment nuisibles car elles ne sont souvent pas animées d'un esprit méchant ! Et si on se servait de leurs gaffes pour s'autoriser à sourire un peu ?

Et vous, comment avez-vous fait pour que tout se passe bien avec les vôtres ?