Mocassins en hiver : ce détail près de la cheville métamorphose votre look, mais peu de Français y pensent

Froid sec, trottoirs humides, bureaux surchauffés : l’hiver français met les chaussures à l’épreuve. Beaucoup ressortent leurs mocassins adorés, mais le rendu reste parfois trop sage, presque figé. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est pas nécessaire d’acheter une nouvelle paire pour changer la donne. Tout se joue sur un détail près de la cheville.

Sur Instagram comme sur le pavé parisien, ce duo discret affole les modeuses : mocassins hiver chaussettes. De la Fashion Week automne-hiver 2024/2025, vue chez Acne Studios ou Cecilie Bahnsen, aux réunions d’open space, on voit fleurir des liserés colorés, des matières fines, parfois des chaussettes qui montent presque jusqu’au genou. Derrière ce détail, une astuce pour réchauffer et moderniser une tenue.

Mocassins d’hiver : quand la cheville devient le point focal

Intemporels et confortables, les mocassins restent la chaussure chic de l’hiver, surtout dans ce registre masculin-féminin qui plaît tant. Rachida Dati les a récemment adoptés en version mocassins vernis plats à bout rond au palais de l’Élysée, avec blazer cintré, col roulé minimaliste et pantalon droit. Un bon exemple de silhouette élancée, moderne, sans le moindre talon.

Le twist 2026 se joue juste au-dessus du cuir : mini-guêtres fines, chaussettes à liseré contrastant ou chaussettes hautes qui dépassent subtilement. Un rebord bordeaux sur des mocassins noirs, des mini-guêtres ivoire sur un marron chocolat, et la jambe paraît plus longue. Cette touche autour de la cheville allonge et féminise la silhouette, quel que soit l’âge.

Chaussettes apparentes : le détail qui réchauffe et booste le style

Bonne nouvelle, ce détail ne sert pas qu’à faire joli. Mini-guêtres, chaussettes à liseré ou petites chaussettes montantes créent une vraie barrière contre le froid, sans surépaisseur disgracieuse dans la chaussure. L’idée n’est plus de se dire "je sacrifie le confort pour l’allure", explique le site Astuces de grand-mère, mais de garder les pieds au chaud tout en restant pointue.

Les rédactrices de Stylist rappellent que des chaussettes qui montent presque jusqu’aux genoux, glissées dans des mocassins, apportent un "plus" à notre look. Version noire, elles allongent la silhouette et réchauffent vraiment les mollets pendant la journée d’hiver. En semi-opaque ou transparente avec des mocassins vernis, elles signent aussi un look de soirée original sans talons.

Trois idées de looks mocassins-chaussettes à copier cet hiver

Pour adopter cette astuce sans hésiter devant le miroir, mieux vaut quelques formules toutes prêtes. Elles se déclinent avec ce que l’on a dans le placard, du jean brut à la jupe midi, et fonctionnent à 20 comme à 60 ans.